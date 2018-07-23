Инжиниринговый центр «Университетского» увеличивает портфель заказов благодаря сотрудничеству с фондом Сколково

Ежемесячный объем заказов по обратному инжинирингу и подготовке конструкторской документации технопарка «Университетский» увеличился на 15 процентов. Как сообщил генеральный директор технопарка Марат Нуриев , объем заказов возрос благодаря присвоению инновационному центру статуса регионального оператора «Сколково» и аккредитации в качестве центра коллективного пользования фонда.

Напомним, работа по включению «Университетского» в список компаний-операторов, работающих под франшизой «Сколково», активно велась при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева , в январе 2018 года технопарк стал первым региональным оператором фонда.

«Наращивание портфеля заказов стало возможным благодаря расширению технических возможностей инжинирингового центра, кроме того, резиденты «Сколково» могут оплачивать наши услуги полученными на эти цели микрогрантами», — пояснил Марат Нуриев.

По словам директора инжинирингового центра технопарка Виталия Баланчука, в июле, например, в копилку выполненных заказов добавился адаптер для буровой трубы.

«Инжиниринговый центр создан для содействия региональным промышленным предприятиям в освоении передовых производственных технологий для увеличения доли производства высокотехнологичной продукции. Сегодня мы обеспечены передовым программным оборудованием, и у нас работают высококлассные инженеры и конструкторы, которые могут решать задачи предприятий в области машиностроения, металлургии, аэрокосмической отрасли, судостроения, энергетики, нефтегазовой сферы, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса», — сказал Виталий Баланчук.

Один из клиентов инжинирингового центра планирует в ближайшее время запустить производство титановых сетчатых краниопластин, которые будут применяться при лечении пациентов с черепно-мозговой травмой.

«По нашей просьбе для ускорения работы инжиниринговый центр технопарка в кратчайшие сроки создал 3D-модель краниопластины под конкретный костный дефект черепа. Теперь мы можем с учетом полученных томограмм изготавливать краниопластины на любой случай», — отметил генеральный директор НПФ Темп Айрат Юсупов.