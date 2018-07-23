Благотворительная акция «Семья помогает семье» пройдет в Некрасовке

В августе жители района Некрасовка смогут принять участие в общегородской благотворительной акции «Семья помогает семье: Готовимся к школе!» по сбору одежды, обуви, канцелярских товаров и школьно-письменных принадлежностей для последующей передачи нуждающимся семьям москвичей.

Помощь получат школьники из многодетных и малообеспеченных семей и дети с ограниченными возможностями здоровья. Принести необходимые для школы вещи можно будет в филиал «Некрасовка» ТЦСО «Жулебино» по адресу: ул. Рождественская, д. 21, корп. 5. (ис)