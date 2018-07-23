Три омских компании заплатят более 13 млн рублей за сговор на торгах по ремонту дорог

ОМСК , 23 июля. / ТАСС /. Восьмой арбитражный апелляционный суд отказал трем омским компаниям в удовлетворении апелляции и утвердил решение регионального управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Омской области о наложении на них штрафов общей суммой более 13 млн рублей за картельный сговор при участии в торгах по ремонту дорог в Омске в 2016 году, сообщила пресс-служба регионального УФАС.

Ремонт улиц Омска и сельских дорог Омской области активизировался в 2016 году после того, как жительница города в ходе «Прямой линии» пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на плохое состояние дорог и бездействие местных властей. В марте 2017 года премьер— министр РФ Дмитрий Медведев в ходе визита в Омск констатировал, что огромное количество жалоб на качество дорог поступает именно из Омской области, и посоветовал региональному правительству сделать акцент на качественном ремонте дорог, а не освоении денег.

"Восьмой арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения Омского УФАС России по делу о картельном сговоре участников электронных аукционов по ремонту дорог в г. Омске, проводимых в 2016 году, а также постановления о наложении административных штрафов на общую сумму более 13 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

По данным УФАС, три компании — ООО «Строительная фирма „Континент“, ООО „СтройТраст“ и ООО „Автодорсервис“ — заключили соглашение о совместном участии в трех электронных аукционах по ремонту дорог в Омске. Это соглашение было признано УФАС картелем, так как реализация сговора привела к повышению цен на торгах. В результате „Континент“ будет оштрафован на 8,86 млн рублей, „СтройТраст“ — на 4,19 млн рублей, „Автодорсервис“ — на 1,41 млн рублей. Должностным лицам этих компаний назначены штрафы в размере 20 тыс. рублей каждому.

Ранее сообщалось, что в этих аукционах на сумму 108 млн рублей контракты заключались с минимальным снижением цены с компанией „СтройТраст“, а остальные организации не делали свои ценовые предложения или их заявки были отклонены. После заключения контрактов „СтройТраст“ передавал все контракты по договорам субподряда компании „Автодорсервис“, которая их выполняла по цене заключенных госконтрактов. Компании „СФ Континент“ и „Автодорсервис“ участвовали в электронных аукционах с одного IP-адреса и имели один номер телефона.

По данным ОНФ, эти компании также подозреваются в картельном сговоре при проведении в 2017 году торгов на ремонт дворов в Омске, в результате чего цена снижалась на минимальные значения.