Шесть свердловских проектов примут участие во всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик

Шесть проектов Среднего Урала примут участие во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Заявки территорий, в зависимости от категории участников и направления деятельности, уже направлены в федеральные ведомства.

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ для участия в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» представлен проект городского округа Верхняя Пышма по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Кедровое. Благодаря его реализации, возможность заниматься спортом и организовывать свой досуг получили жители сразу нескольких населенных пунктов муниципалитета.

министерство экономического развития для участия в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» направлен проект Первоуральска . В городском округе действует стратегия «Первоуральск 300» — документ, сформированный на основе представления жителей о комфортной городской среде и конкретизирующий эти представления в виде долгосрочных целей, задач и ожидаемых результатов деятельности органов местного самоуправления.

Министерство юстиции Российской Федерации рассмотрит проект Нижнего Тагила. Он представлен для участия в номинации «Обеспечение эффективной „обратной связи“ с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах». Партнерство власти и общества в городе осуществляется через ТОСы — органы территориального общественного самоуправления, центральным звеном которых являются самые активные горожане, заинтересованные в чистоте, уюте, безопасности своей территории, способные повести за собой других жителей.

Два победителя регионального этапа конкурса в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» — проекты Полевского городского округа и Михайловского муниципального образования — направлены на рассмотрение в федеральное агентство по делам национальностей. В обеих территориях активно реализуются мероприятия по обеспечению межнационального мира и согласия, гармонизации межэтнических отношений, укреплению единства и духовной общности народов.

В этой же номинации, за укрепление межнациональных и межрелигиозных отношений, по заявке Союза муниципальных образований Свердловской области и Общероссийского конгресса муниципальных образований, Средний Урал на всероссийском конкурсе представит Каменск-Уральский

Напомним, всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится в рамках национального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и направлен на выявление самого эффективного опыта муниципалитетов России в создании благоприятной среды проживания. На региональном этапе за право выйти в финал боролись 9 территорий — Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский, Волчанск, Байкаловское сельское поселение, Рефтинский городской округ, Верхняя Пышма, город Полевской и Михайловское муниципальное образование. На суд жюри ими было представлено 15 проектов.

По словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, реализация проектов стала для муниципалитетов дополнительным импульсом к пространственному развитию территорий, улучшению качества жизни и повышению социальной активности их жителей. При этом глава ведомства убежден, что любое участие в подобных конкурсах — это уже победа, поскольку дает городским округам возможность не только раскрыть свой потенциал, но и изучить самый передовой, интересный и эффективный опыт других регионов.