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Что будет в парках Казани в ближайшие дни
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Что будет в парках Казани в ближайшие дни 

Казанский Портал 1 час назад
В казанских парках кипит жизнь даже в рабочие дни. Мероприятий на этой неделе достаточно, чтобы не скучать по вечерам.
23 июля/понедельник
В парке «Черное озеро» пройдет первая встреча «Спикер-клуба». Любой желающий может прийти и выступить перед публикой с заранее подготовленным текстом на любую тему. Начало в 19:00. Нужна регистрация.
24 июля/вторник
В сквере Аксенова пройдут «Чтения ртом». Писатели и любители литературы смогут выйти на сцену и прочитать перед аудиторией стихотворение или прозу. Начало в 19:00.
25 июля/среда
Гостей парка «Крылья Советов» научат танцевать вальс, польку, контрданс и другие исторические танцы XIX столетия. Начало в 19:00.
В сквере Аксенова покажут комедию «Самый лучший день». Начало в 21:00.
В парке Горького пройдет фестиваль уличного кино. Зрители увидят короткометражки молодых российских режиссеров. Начало мероприятий в 18:00, киносеансов — в 21:00.
26 июля/четверг
В парке Горького продолжится фестиваль уличного кино. Начало мероприятий в 18:00, киносеансов — в 21:00.
В парке «Крылья Советов» покажут комедию «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Начало в 21:00.
27 июля/пятница
В парке «Континент» состоится открытие фестиваля уличных культур «Позитив улиц». Ожидаются соло и командные баттлы, граффити, кикскут, скейтбординг, ВМХ, хип-хоп, брейк-данс и живая музыка. Начало в 19:00, сообщает дирекция парков и скверов Казани.
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