По каким законам жить России

Во время встречи американского и российского президентов в Хельсинки произошел достаточно интересный обмен мнениями по правовым вопросам. Обсуждались обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США

Чтобы установить истину в данном вопросе президент России предложил активировать договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Речь шла о соглашении, подписанном США и Российской Федерацией в июне 1999 года. Этот документ действительно мог бы послужить основой для объективного расследования. Ведь в соответствии с ним каждая из сторон может добиваться не только предоставления ей всех материалов в рамках уголовного расследования (вплоть до раскрытия банковской тайны), но добиваться выдачи лиц, обвиняемых в криминальных преступлениях.

Есть только одно «но». Россия в соответствии с этим соглашением всегда выполняла свои обязательства. Когда же вставал вопрос о выполнении договора американскими властями, каждый раз у США находилась масса юридических причин для отказа. Главная из них — в прецедентном праве Соединенных Штатов. Судебное решение, принятое в отдельном штате, может нивелировать не только международные договоренности, но и нормы национального законодательства.

С точки зрения здравого смысла такая ситуация называется «правовой беспредел». Однако согласно западному взгляду, все это — абсолютно в рамках законности.

Больше того, вопреки логике Запад, и прежде всего Соединенные Штаты, были объявлены «символом верховенства права». Еще и придумали целую концепцию, чтобы обосновать этот тезис. Согласно ей, западная цивилизация — «наследница и продолжательница традиций древнеримского права». Древнеримское право лежит в основе большинства современных правовых систем. Соответственно, самые развитые традиции права — на Западе. Так и указано в учебниках по праву в любой стране.

Опираясь на этот тезис, западные юристы и позволяли себе игнорировать обращения российской юстиции. Еще и пытались учить россиян, объявив Россию страной, в которой, якобы, «исторически царило бесправие».

Еще совсем недавно пытались писать нам законы.

Так, в 2001 году американцам удалось провести через Совет Безопасности ООН резолюцию 1377. В соответствии с ней, Россия должна была внедрить у себя типовые законы в финансовой и других сферах. Формально эти законы разрабатывали «эксперты» ООН . Фактически — американские и европейские правоведы, как «представители стран с наиболее развитыми правовыми традициями».

Понятно, Россия на статус страны с «развитыми правовыми традициями» «не могла претендовать».

Хотя если обратиться к истории, то первая правовая система возникла не в Римской империи, а в Византийской. Ее создал император Византии Юстиниан. И продолжателем этой византийской традиции была Древняя Русь, а не Запад. Не случайно в то время, когда в Западной Европе царил беспредел, на Руси действовал свод законов под названием «Русская правда». Знаменитая фраза Александра Невского : «Бог не в силе, а в правде», т.е. в законе. И до сих пор это различие Запада и Востока сохраняется.

Однако Запад не был бы Западом, если бы не сумел представить свои недостатки в качестве «достоинств». Он умудрился объявить свою «систему», в которой основную роль играет прецедент (т.е. произвол, завуалированный под судебные решения), «самой совершенной в мире».

Конечно, «совершенная».

Русские князья, цари, президенты постоянно стремились к установлению ясных и обязательных для всех законов. В России всегда действовал принцип «держать слово», т.е. выполнять законы и международные соглашения.

А Западу в это время было наплевать на любые принципы. У него было одно только правило — собственные интересы. Под эти интересы, с помощью правовых прецедентов, можно было в любой момент проигнорировать или подогнать любой закон.

Поэтому на Западе и поднялся такой вой, когда Россия, в лице ее президента, заявила, что у нее тоже есть только интересы и ничего кроме них. И мы, если надо, найдем способ обойти любые правила, если они не соответствуют нашим интересам.

Но это и есть самое страшное для Запада. К тому, чтобы устраивать против конкурентов бои без правил — к этому Запад привык. А когда наоборот — это для него в диковинку.

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