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Набор дизайнеров в мастерские открыла галерея «На Каширке»
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Набор дизайнеров в мастерские открыла галерея «На Каширке» 

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы 1 час назад
Фото: Нагатино-Садовники
Сотрудники выставочного зала объявили об этом на официальной странице учреждения Вконтакте в субботу, 21 июля.
Дизайнеры, педагоги, студенты и просто заинтересованные люди смогут реализовать свои творческие идеи, поделиться опытом и достижениями на площадке одного из залов галереи. Так, арт-мастерская расположится на 200 квадратных метрах.
Как отмечают сотрудники выставочного зала, сейчас формируется список участников и программа мероприятий — предложения, резюме и письма с рассказами о себе все желающие могут отправлять на официальную почту галереи «На Каширке» — nakashirke@vzmoscow.ru.
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