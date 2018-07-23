Набор дизайнеров в мастерские открыла галерея «На Каширке»

Сотрудники выставочного зала объявили об этом на официальной странице учреждения Вконтакте в субботу, 21 июля.

Дизайнеры, педагоги, студенты и просто заинтересованные люди смогут реализовать свои творческие идеи, поделиться опытом и достижениями на площадке одного из залов галереи. Так, арт-мастерская расположится на 200 квадратных метрах.

Как отмечают сотрудники выставочного зала, сейчас формируется список участников и программа мероприятий — предложения, резюме и письма с рассказами о себе все желающие могут отправлять на официальную почту галереи «На Каширке» — nakashirke@vzmoscow.ru.