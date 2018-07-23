Салехардцам расскажут о 12 прометеях Ямала

В музейно-выставочном комплексе имени Шемановского до конца этого года работает выставка «Прометеи сибирского газа». 12 легендарных людей, изменивших историю региона и страны, предстанут перед зрителями в новом амплуа — организаторы подготовили интересные бытовые истории и редкие снимки, сделанных во время первых научных заездов на Север.

Муравленко, Подшибякин, Салманов, Бованенко… Кажется, список не имеет конца. Их именами названы улицы, корабли, точки на карте, мы слышим их на борту самолетов. В зеркале их жизней застыл образ тяжелого труда, самоотверженной увлеченности наукой и феноменальных тайн природы. Они словно моряки 16 века неслись волной авантюризма навстречу целой вселенной. Ей стал современный богатый Ямал.

— Между прочим, Губкин еще в 1932-ом году спрогнозировал, что на Ямале точно есть залежи, настаивал: изучайте, берите пробы — золотой край! Спорили. Не слушали. И только после его смерти, предположения сбылись. И вот представьте: запасы обнаружены. Потянулись первые исследователи-романтики. В сторону, где, казалось, не было ни-че-го, путь до этих залежей лежал вертолетами. Мы призываем нашего зрителя не только помнить, но и вдохновляться. Среди тех обычных людей 12 героев социалистического труда, 21 лауреат Ленинской премии, пять полных кавалеров орденов Трудовой Славы. Для нас они стали прометеями, подарившими не легендарный, но реальный огонь, сделавшие страну лидером по запасу «голубого топлива», — рассказывает куратор проекта, научный сотрудник сектора новой и новейшей истории Юлия Федорченко.

Половину черно-белого снимка укутала шапка взрыва: историческое событие — 27 сентября 1962 года, забил первый газовый фонтан из ямальской земли. Выстрелило в районе Тазовского, на Мамеевском мысу. Рядом группа из восьми рабочих. Шапки-ушанки, сморщенные от солнца лица… что ощущали все эти люди? Могли ли предположить масштабы бездны дальнейших открытий?

По воспоминаниям очевидцев, первый фонтан газа достигал 200 метров. Расширяясь, он образовал огромное облако. С наступлением морозов вода из скважины начала замерзать и падать сверху ледяной крупой прямо на людей. Покорить стихию получилось только спустя месяц. Потом вплоть до 80-х разыгралась научная горячка: были открыты Новопортовское, Арктическое, Нейтинское, Ростовское месторождения. Тысячами съезжались буровики, геологоразведчики, инженеры, речники и строители.

В недрах ямальской земли затаилось 22 процента мировых и 65 процентов российских разведанных запасов природного газа. За 50 лет активных работ газовиков, добыто 700 миллионов тонн нефти и около 15 триллионов кубических метров газа. И это только 12 процентов от разведанных ресурсов. Сейчас на территории округа функционируют 58 нефтегазовых предприятий.

Экспозиция заняла весьма необычное место — скромный лестничный пролет музея Шемановского. Стены перехода смотрят на посетителя улыбками тех самых романтиков-покорителей. Уверенные взгляды — за ними дерзость и самоотверженность. Идея сделать выставку о великих газовиках в таком непривычном месте пришла Федорченко неслучайно: захотелось использовать все доступные помещения музея. Мозаика смыслов сложилась: пролет соединяет две точки — коллекцию «О чем молчат камни», повествующую по сути, о все тех же ресурсах, и постоянную экспозицию, посвященную северной культуре, с которой столкнулись первые покорители.

— Это очень символично, ведь важно понимать, что наши прометеи, как и любой приезжий гость Ямала, также постепенно погружались в жизнь незнакомого региона. Удивлялись, открывали, многие оставались. Народ валил со всей страны! Сейчас происходит тоже самое. Вдруг и наши имена запомнятся чем-то важным?, — подытоживает Юлия Федорченко.