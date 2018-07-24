В префектуре ЮВАО следят за соблюдением графика благоустройства территорий объектов образования

Эти летом в ЮВАО будут приведены в порядок территории 34 объектов образования. За соблюдением сроков сдачи объектов пристально следят в префектуре округа.

— Работу подрядчиков контролируем в ежедневном режиме. Хочу отметить, что идем с опережением сроков. Несколько объектов уже сдано, на остальных идут работы, которые должны быть завершены согласно графику. Нарушать сроки я не позволю ни на один день, — заверил префект ЮВАО Андрей Цыбин

Оплачивать работу будут только по факту. Больше всего учебных заведений приведут в порядок в следующих районах: Люблино — шесть объектов, Кузьминки — пять объектов и Выхино-Жулебино — четыре объекта