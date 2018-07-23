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Мастер-класс по живописи прошел в Некрасовке
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Мастер-класс по живописи прошел в Некрасовке 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
В рамках сетевой акции «Московский пленэр — 2018» 21 июля на «Аллее сказок» района Некрасовка состоялся мастер-класс по живописи. В рамках мероприятия участники изобразили свои мечты о Москве — городе, где реализуются самые амбициозные проекты.
Творческая площадка была разделена на три зоны: «Город детства», " Улица добра», «Проект будущего». Каждый участник смог выбрать свой инструмент для рисования: акварель, гуашь, цветные мелки. Участники Ведущего творческого коллектива г. Москвы театрального коллектива «Маска» презентовали свой авторский проект «Театр мечты московского артиста». (ис)
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