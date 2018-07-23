В Ленинском районе Саратова ликвидировано семь несанкционированных торговых точек

Мероприятия по пресечению незаконной торговли проходят в Ленинском районе. Как сообщает администрация Саратова, на прошлой неделе сотрудники отдела торговли Ленинского района совместно с представителями управления потребительского провели. Цель которых была выявление и пресечение несанкционированной уличной торговли, в том числе по продаже животноводческой продукции.

"В общей сложности было обследовано 15 адресных мест, по которым наиболее часто осуществляется незаконная торговля. В результате рейдовых мероприятий было составлено 4 протокола (на улице Гвардейская и проспекте Строителей)", — рассказали в ведомстве.

По итогам рейда ликвидировано семь уличных торговых точек. Несанкционированные павильоны находились на улицах Антонова и Тархова, а также у остановки общественного транспорта 3-я Дачная.