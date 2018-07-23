Ещё
В Ленинском районе Саратова ликвидировано семь несанкционированных торговых точек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ленинском районе Саратова ликвидировано семь несанкционированных торговых точек 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Мероприятия по пресечению незаконной торговли проходят в Ленинском районе. Как сообщает администрация Саратова, на прошлой неделе сотрудники отдела торговли Ленинского района совместно с представителями управления потребительского провели. Цель которых была выявление и пресечение несанкционированной уличной торговли, в том числе по продаже животноводческой продукции.
"В общей сложности было обследовано 15 адресных мест, по которым наиболее часто осуществляется незаконная торговля. В результате рейдовых мероприятий было составлено 4 протокола (на улице Гвардейская и проспекте Строителей)", — рассказали в ведомстве.
По итогам рейда ликвидировано семь уличных торговых точек. Несанкционированные павильоны находились на улицах Антонова и Тархова, а также у остановки общественного транспорта 3-я Дачная.
САРАТОВ24: последние новости
Скандально известный депутат выплатил миллион пострадавшему Второй велосипед от радиостанции ENERGY Саратов нашёл победителя Вывоз мусора по-новому. Что ждет жителей Саратовской области с 1 августа?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину67
Россияне взбунтовались из-за нового налога160
Дачники будут жить по новым правилам133
Героине главного секс-скандала девяностых 45 лет15
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор377
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение