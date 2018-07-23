Посетители заповедника закидали камнями панду ради зрелищ

В китайском заповеднике посетители забросали панду камнями. На видео обратили внимание в социальной сети Weibo.

Инцидент произошел в заповеднике «Долина панд» в провинции Шэньси. Туристы кричали, показывали на панду пальцами и швырялись камнями. Таким образом они старались привлечь внимание животного и заставить его двигаться. На замечания от сотрудников они не реагировали.

Как сообщает Daily Mail, нарушителей порядка выгнали из заповедника. Им также запретили посещать его в будущем. Семилетний самец панды, в которого целились туристы, не пострадал.

Пользователи сети осудили поступок посетителей. «Как они посмели дразнить наше национальное достояние? Что с ними не так?» — написал один из них. Другой предложил запретить обидчикам панды посещать любые заповедники и национальные парки на территории страны.