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Посетители заповедника закидали камнями панду ради зрелищ
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Посетители заповедника закидали камнями панду ради зрелищ 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В китайском заповеднике посетители забросали панду камнями. На видео обратили внимание в социальной сети Weibo.
Инцидент произошел в заповеднике «Долина панд» в провинции Шэньси. Туристы кричали, показывали на панду пальцами и швырялись камнями. Таким образом они старались привлечь внимание животного и заставить его двигаться. На замечания от сотрудников они не реагировали.
Как сообщает Daily Mail, нарушителей порядка выгнали из заповедника. Им также запретили посещать его в будущем. Семилетний самец панды, в которого целились туристы, не пострадал.
Пользователи сети осудили поступок посетителей. «Как они посмели дразнить наше национальное достояние? Что с ними не так?» — написал один из них. Другой предложил запретить обидчикам панды посещать любые заповедники и национальные парки на территории страны.
По данным Всемирного фонда дикой природы, в мире осталось 1864 большие панды. Животное является символом Китая и находится под защитой государства.
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