В Молжаниновском районе отремонтируют 20 тыс. кв. м дороги

В Молжаниновском районе Москвы стартовали работы по улучшению транспортной доступности, в рамках которых будет отремонтировано 20 тыс. кв. м дороги. Об этом сообщили в пресс-службе департамента капитального ремонта столицы.

«В Молжаниновском районе Москвы начались работы у жилого комплекса, расположенного на ул. Синявинская и ул. 1-я Сестрорецкая. Они позволят улучшить транспортную доступность района. Протяженность благоустраиваемой территории составит 2,2 км. Всего отремонтируют 20 тыс. кв. м дороги, она будет расширена более чем на 2,5 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Кроме того, там выполнят ремонт существующего тротуара площадью 3 тыс. кв. м и обустроят новый тротуар площадью более 6,2 тыс. кв. м. Как отметили в пресс-службе, на благоустраиваемой территории также установят шесть остановочных пунктов, оборудуют новую разворотную площадку, парковку на 63 машиноместа и парковочные карманы на 66 машиномест. Для устройства освещения по всей длине маршрута проложат кабельные линии.

В пресс-службе отметили, что на ул. Синявинская уже начался демонтаж опор освещения и асфальтобетонного покрытия, а на ул. 1-я Сестрорецкая расширяют существующий тротуар и обустраивают новый. Работы планируется завершить в сентябре.