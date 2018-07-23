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85-летнего грибника ищут в лесах Чагодощенского района
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85-летнего грибника ищут в лесах Чагодощенского района 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Пожилой мужчина ушел в лес из поселка Сазоново в это воскресенье. Поисковая операция пока не принесла результата.
На розыск пропавшего отправились сотрудники УМВД и работники отдельного поста № 125 противопожарной службы области. Поиски все еще продолжаются. Известно, что пенсионер отправился за грибами в 8 утра 22 июля в сторону деревни Марьино Чагодощенского района.
Грибнику на вид 80-85 лет, рост 170-175 см, волосы короткие, седые. Был одет в синие х/б брюки, камуфлированная куртка с надписью на спине «ЗЖБИ». Всех, кто располагает какой либо информацией о его местонахождении, сотрудники полиции просят позвонить по телефонам: 8-81741-21278 (д/ч), ЕДДС: 8-81741-2-13-47, 2-26-97  В выходные в лесах заблудились еще двое мужчин. В Череповецком районе житель поселка Карельская мушня 21 июля ушел на рыбалку и не вернулся к назначенному времени. Нашли рыбака только через сутки в лесу. Поиски проводил поисково-спасательный отряд Череповца, мужчину доставили домой живым и здоровым.
Похожая ситуация произошла в Харовском районе. Мужчина свернул в лес с автотрассы Сокол — Харовск — Вожега. Нашли грибника живым вечером в воскресенье 22 июля.
Спасатели напоминают, отправляясь в лес, необходимо взять с собой компас, запас еды, спички в непромокаемой упаковке и заряженный мобильный телефон. Обязательно сообщить родственникам, куда направляетесь и к какому времени планируете вернуться.
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