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Ученые выяснили, что самооценка растет всю жизнь
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Ученые выяснили, что самооценка растет всю жизнь 

ТАСС 1 час назад
ЖЕНЕВА, 23 июля. /ТАСС/. Самооценка у людей растет на протяжении всей жизни, достигая максимума к 60-70 годам. К такому выводу пришли специалисты Института психологии Бернского университета. Их исследование опровергло высказывавшееся в научной литературе мнение, что в подростковом возрасте уверенность в своих силах и возможностях падает.
Как отметил один из авторов научной работы Ульрих Орт, «к счастью, самооценка остается, по меньшей мере, стабильной в пубертатный период (период полового созревания — прим. ТАСС), и вопреки тому, что утверждалось долго в литературе, большинство подростков не испытывают низкой самооценки в это время».
Согласно выводам ученых, медленное снижение уровня оценки своих возможностей и сил впервые отмечается после 70 лет, а в 90 лет резко усиливается неуверенность в себе. Тем не менее, исследователи резюмируют, что «у многих людей самооценка в пожилом возрасте выше, чем в молодом, по крайней мере, на большинстве этапов пожилого возраста». Люди, родившиеся в 1980-е и 1990-е годы, по данным исследования, в развитии самооценки следуют тем же курсом, что и поколения, которые на 20 и на 40 лет старше. Специалисты отмечают, что уровень самооценки может временно меняться — например, из-за конфликтов на работе. Также, по их словам, самооценка может вырасти или, напротив, упасть надолго — например, вследствие отношений с новым партнером.
ТАСС: последние новости
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