Андрей Коробка: агрострахование должно быть обязательно, как ОСАГО

Вопрос о страховании урожаев был задан обозревателем «ФедералПресс» Андрею Коробке на пресс-конференции, прошедшей в здании Минсельхоза . Вице-губернатор напомнил, что из-за недавнего аномального града в северных районах края пострадало множество хозяйств. При этом урожай ими не был застрахован.

«Сегодня мы совместно с Министерством сельского хозяйства и союзом страховых компаний прорабатываем те условия, которые будут обоюдовыгодный и аграриям и финансистам», — рассказал Андрей Коробка.

По словам вице-губернатора, за исключением зон рискового земледелия никто из фермеров и агрокомпаний по доброй воле не хочет страховать урожай, поскольку вносимые сельхозпроизводителями суммы неадекватны выплатам, осуществляемым страховыми компаниями.

«У нас в этой области были не совершенные механизмы. Поэтому в 2018-м губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выступил с предложением в адрес Дмитрия Медведева . После этого инициативы по усовершенствованию законодательства были внесены в Госдуму , а корректировки закона об агростраховании приняты в первом чтении. На следующий год мы заложили в планы меры поддержки из краевого бюджета. Насколько сдвинется федеральная нормативная база — будем смотреть», — сообщил Андрей Коробка.

Как отметил вице-губернатор, предложенные меры должны снизить стоимость страхования урожая, облегчить условия получения страховок.

«Агрострахование должно быть как ОСАГО — с прозрачным механизмом и обязательно для всех. Но и ставка должна быть значительно меньше, чем сейчас», — резюмировал вице-губернатор Андрей Коробка.