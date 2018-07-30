В Ленинском районе Воронежа могут построить лыжероллерную трассу 

В Ленинском районе Воронежа могут построить крупный спорткомплекс, аналогичный «Олимпику», об этом сообщил глава управы района Сергей Корчевников на совещании в мэрии.
Как известно, пока на территории района единственное крупное спортсооружение — стадион «Чайка». Глава города Вадим Кстенин заострил внимание на важности комплексного подхода при строительстве, в частности, прокладывая лыжероллерную трассу в Ленинском районе, следует предусмотреть освещение, чтобы горожане могли кататься не только в течение светового дня, который зимой короток, но и в другое время.