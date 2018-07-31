Детский сад на 140 мест ввели в эксплуатацию в Ленинском районе

Трехэтажный детский сад на 140 мест ввели в эксплуатацию в Ленинском районе Подмосковья , сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на его главу Руслана Тагиева.

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию детского дошкольного учреждения на 140 мест в Ленинском районе», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.

Как уточнили в пресс-службе, объект расположен по адресу: Московская область, Ленинский район, восточнее дер. Ермолино, участок №13.

«Здание детского сада имеет три этажа. В дошкольном учреждении размещены групповые ячейки с игровыми и спальнями, зал музыкальных занятий с инвентарной, зал физкультурных занятий, методический кабинет, медицинский блок, пищеблок», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что выполнено благоустройство прилегающей территории, установлены детские игровые и спортивные площадки. Застройщик объекта — ООО «Котар». Строительство осуществлялось за счет собственных средств застройщика.