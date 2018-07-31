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Детский сад на 140 мест ввели в эксплуатацию в Ленинском районе
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Детский сад на 140 мест ввели в эксплуатацию в Ленинском районе 

Агентство «Москва» 27 минут назад
Фото: MosDay.ru
Трехэтажный детский сад на 140 мест ввели в эксплуатацию в Ленинском районе Подмосковья, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на его главу Руслана Тагиева.
«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию детского дошкольного учреждения на 140 мест в Ленинском районе», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.
Как уточнили в пресс-службе, объект расположен по адресу: Московская область, Ленинский район, восточнее дер. Ермолино, участок №13.
«Здание детского сада имеет три этажа. В дошкольном учреждении размещены групповые ячейки с игровыми и спальнями, зал музыкальных занятий с инвентарной, зал физкультурных занятий, методический кабинет, медицинский блок, пищеблок», — рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что выполнено благоустройство прилегающей территории, установлены детские игровые и спортивные площадки. Застройщик объекта — ООО «Котар». Строительство осуществлялось за счет собственных средств застройщика.
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