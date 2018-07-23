«Зенит» и «Уфа» узнали потенциальных соперников по Лиге Европы 

В штаб-квартире Европейского союза футбольных ассоциаций прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Российские клубы "Зенит" из Санкт-Петербурга и «Уфа» получили потенциальных соперников. Но уфимцам надо еще пройти второй раунд турнира.
"Зенит" на этой стадии турнира сыграет с победителем пары «Дунайска Штреда» (Словакия) — «Динамо (Минск, Белоруссия). „Уфа“, которая играет во втором раунде против клуба „Домжале“ (Словения) в случае успеха встретится с победителем пары „Гонвед“ (Венгрия) — „Прогрес“ (Люксембург).