В Москве сотрудники МФЦ начнут поквартирный обход, информируя о выборах мэра

МОСКВА , 25 июля. / ТАСС /. Более 4 тыc. сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в Москве со среды начнут поквартирный обход жителей города, а также оповещение жильцов садовых товариществ Подмосковья о предстоящих выборах мэра столицы и нововведениях в избирательном кодексе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы».

"Сотрудники центров госуслуг «Мои Документы» напомнят москвичам о важной дате выборов градоначальника — 9 сентября, расскажут о порядке голосования и новациях, которые сделают избирательный процесс максимально удобным. На дачах жителей также проинформируют о ближайших избирательных участках, которые будут открыты для их удобства. Москвичи, в свою очередь, смогут получить полезные информационные материалы, подготовленные к выборам. Для этих целей выделяется большой штаб сотрудников — более 4 тыс. человек", — рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, поквартирный обход, а также информирование в садовых товариществах Подмосковья начнется с 25 июля. Вместе с тем, в течение этого же периода сотрудники столичных МФЦ будут оказывать услуги центров в модульных избирательных участках, установленных к выборам градоначальника.

Отличить работника госуслуг можно будет по специальной одежде и фирменному значку на груди.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

Об изменениях в столичный избирательный кодекс

В апреле этого года депутаты Мосгордумы приняли документ, согласно которому предлагается продлить время голосования на выборах столичных органов власти на два часа — до 22:00. Кроме того, законом закрепляется право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города.

Позднее, в мае, депутаты столичного парламента приняли внесенный мэром Москвы Сергеем Собяниным законопроект о возможности создания избирательных участков за пределами столицы. Власти Москвы предложили организовать загородные избирательные участки на транспортно-пересадочных узлах и в крупных садовых некоммерческих товариществах, поскольку, как пояснил Собянин, выборы пройдут в «дачное время».

По итогам опроса москвичей, был сформирован и утвержден перечень из 209 загородных участков, расположенных в четырех регионах — Московской (183), Калужской (16), Тульской (пять) и Владимирской (пять) областях. При этом 177 из 209 избирательных участков оборудуют временными модульными конструкциями ввиду отсутствия подходящих помещений.