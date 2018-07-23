«Все кричали, что я красавчик»: разъезжавший по городу в ванне тюменец опубликовал полное видео

Тележку для ванны видеоблогер сделал вместе с друзьями на автосервисе

Тюменский видеоблогер Эдуард Филиппов , измерявший лужи в ЖК «Комарово» и снимавший пародии на клипы Ольгы Бузовой и Светланы Лободы , опубликовал видеоотчет о своей вчерашней поездке в ванне по центру городу. Смонтированный минутный ролик появился в социальных сетях 32-летнего тюменца. Редакция 72.ru пообщалась с главным героем забавного видео и узнала, как отреагировали на его выходку тюменцы.

— Все реагировали очень позитивно, улыбались, кричали, что я красавчик и фотографировали. Идея это наша общая, друзья и родные меня поддержали. Даже эту тележку для ванны мы делали вместе с друзьями на их автосервисе, — рассказал 72.ru Эдуард Филиппов.

Погода в минувшие выходные не располагала для принятия водных процедур на улице, но видеоблогер уверяет, что он не замерз. Вода в ванне было теплой. Ее набрали заранее и доставили к месту начала поездки в канистрах.

— Мы привезли ванну к Макдональдсу на Мориса Тореза. Встали сбоку, установили ее на тележку и начали наливать теплую воду из канистр. Наша затея увлекла даже водителя грузовика, услугами которого мы воспользовались. Увидев происходящее, он решил не уезжать и отправился кататься с нами по городу. А вообще нам в этот день повезло даже с погодой. Все было для нас. В воскресенье было прохладно, но к вечеру ветер стих, солнышко вышло, и все было классно, — поделился воспоминаниями видеоблогер.

Эдуард Филиппов не скрывает — удивлять тюменцев он намерен и впредь, но как именно не рассказывает, чтобы сохранить эффект неожиданности.