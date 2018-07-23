Ещё
Мнение: если США «сломают» Иран, то возьмутся за Россию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мнение: если США «сломают» Иран, то возьмутся за Россию 

РИА Новости 55 минут назад
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран будет «страдать от последствий», если продолжит угрожать Соединенным Штатам.
"Президенту Ирана (Хасану) Роухани: никогда, никогда больше не угрожайте США или вы будете страдать от последствий, таких, которые вы еще никогда не видели за всю историю. Мы больше не та страна, которая будет терпеть ваши сумасшедшие слова жестокости и смерти. Будьте осторожнее!", — написал Трамп в своем Twitter.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани призвал американского лидера Дональда Трампа «не играть с огнем», подчеркнув, что Тегеран «ни с кем не воюет». «Мы ни с кем не сражаемся и не воюем», — отметил Роухани.
Его слова стали реакцией на то, что ранее в Госдепе США заявили, что Вашингтон постарается убедить союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана.
В воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил, что Вашингтон «работает» со странами-импортерами иранской нефти, чтобы вынудить их отказаться от закупок сырья у Исламской республики.
Также Помпео подверг критике внутреннюю и внешнюю политику Ирана, обвинив руководство страны в коррупции и нарушении прав человека.
"Ираном руководит то, что больше напоминает мафию, чем обычное правительство", — сказал Помпео.
Политолог, преподаватель департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik прокомментировал угрозы США в адрес Ирана.
"Сколько бы ни говорили о цифровой экономике, без углеводородов не будет работать ни один двигатель внутреннего сгорания и ни один кондиционер, поскольку электроэнергия в основном вырабатывается на ТЭЦ. Углеводороды по-прежнему являются основой современной цивилизации и экономики. Сегодня в мире — три крупных центра, экспортирующих углеводороды: Россия, Иран и Саудовская Аравия. Сейчас, когда США пробуют выстроить новую глобальную конструкцию, они политически контролируют только один из этих центров. По этой причине складывающиеся отношения России и Ирана Соединенным Штатам не нравятся. А оттеснить Россию без того, чтобы взять под контроль нефтяные прииски Ирана, у США не получится. Поэтому их основная задача — «сломать» Иран и подчинить его себе. А после этого можно будет окончательно обложить санкциями Россию, перерезать ей экспорт нефти и газа, возместив недостающие объемы на мировом рынке за счет Ирана", — сказал Леонид Крутаков.
У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря "Кормили дважды в неделю": в Краснокамске от истощения умерла девочка Два смерча над Черным морем попали на видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину44
Россияне взбунтовались из-за нового налога81
Дачники будут жить по новым правилам133
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор377
Украина приготовилась перехватывать российские корабли94
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение