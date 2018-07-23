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Митрополит Тверской и Кашинский Савва попрощался с братией Новоспасского монастыря перед отправкой в Тверь
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Митрополит Тверской и Кашинский Савва попрощался с братией Новоспасского монастыря перед отправкой в Тверь 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
Накануне своего отъезда в Тверь митрополит Тверской и Кашинский Савва отслужил Божественную литургию в Преображенском соборе Новоспасского монастыря. По окончании литургии от лица братии монастыря к архиерею обратился настоятель подворья в с. Милюково игумен Серафим (Симонов).
— Нам хочется сказать слова благодарности за те годы, которые были проведены нами здесь под вашим руководством. Особенно ценно то, что вы умеете каждого понять, для каждого найти доброе слово. Мы всегда вас будем помнить и надеемся, что и Вы храните в своем сердце братию, которая была с вами на Рязанской и Ярославской земле.
Игумен Серафим преподнес в дар архиерею книгу «Государь», в которой каждый насельник обители оставил памятную запись.
Митрополит Савва, в свою очередь, поблагодарил всех за труды и молитвы, отметив, что именно молитвы и впредь будут объединять его с братией и прихожанами этой древней обители, в которой владыка семь лет был наместником.
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