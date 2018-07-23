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Численность безработных в Москве снизилась на 4,1% за июнь
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Численность безработных в Москве снизилась на 4,1% за июнь 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве на конец июня 2018 года насчитывалось 25,5 тысяч человек, официально признанных безработными, это на 4,1% ниже показателя за май этого года, сообщается на сайте Мосгорстата.
На конец июня 2018 года, по данным департамента труда и социальной защиты населения Москвы, не имели занятий и активно искали работу 33,5 тысяч человек, из них 25,5 тысяч человек было официально признано безработными.
«Численность официально зарегистрированных безработных по сравнению с июнем 2017 года уменьшилась на 13,3%, а по сравнению с маем 2018 года — на 4,1%», — отмечается в сообщении.
По сравнению с маем 2018 года численность незанятых трудовой деятельностью и ищущих работу уменьшилась на 2,8%, по сравнению с июнем 2017 года — на 19,6%.
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