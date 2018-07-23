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Грузинский хор, дудук и шедевры Моцарта: фестиваль органа пройдет в «Аптекарском огороде»
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Грузинский хор, дудук и шедевры Моцарта: фестиваль органа пройдет в «Аптекарском огороде» 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Фестиваль пройдет с 27 по 29 июля.
В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет фестиваль органа. С 27 по 29 июля здесь будут звучать шедевры классики, грузинские и армянские народные мелодии.
В первый день фестиваля пройдет концерт «Лучшая европейская музыка за последние столетия на органе и восьми саксофонах». В программе произведения Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Астора Пьяццоллы, Эжена Жигу и других композиторов. Исполнять мировые шедевры будут органистка Анна Суслова, Российский квартет саксофонистов и коллектив Cherry Saxophone Quartet.
На концерте «Шедевры Вивальди, Моцарта, Баха на органе», который пройдет 28 июля, можно будет послушать произведения классиков в исполнении Московского камерного оркестра под управлением Сергея Поспелова и органистки Ольги Кемовой.
В последний день фестиваля на сцену выйдет трио «Бельканто», а также ансамбль грузинского многоголосия Acapella Saqartvelo. Гости услышат не только хоровое пение, но и игру на органе, саксофоне и дудуке.
Приобрести билеты можно на сайте «Аптекарского огорода» и в кассах сада. В стоимость билета также включено посещение всех выставок и экспозиций.
Информация и фото с сайта Правительства Москвы (mos.ru)
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