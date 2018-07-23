Грузинский хор, дудук и шедевры Моцарта: фестиваль органа пройдет в «Аптекарском огороде»

Фестиваль пройдет с 27 по 29 июля.

В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет фестиваль органа. С 27 по 29 июля здесь будут звучать шедевры классики, грузинские и армянские народные мелодии.

В первый день фестиваля пройдет концерт «Лучшая европейская музыка за последние столетия на органе и восьми саксофонах». В программе произведения Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта , Астора Пьяццоллы, Эжена Жигу и других композиторов. Исполнять мировые шедевры будут органистка Анна Суслова, Российский квартет саксофонистов и коллектив Cherry Saxophone Quartet.

На концерте «Шедевры Вивальди, Моцарта, Баха на органе», который пройдет 28 июля, можно будет послушать произведения классиков в исполнении Московского камерного оркестра под управлением Сергея Поспелова и органистки Ольги Кемовой.

В последний день фестиваля на сцену выйдет трио «Бельканто», а также ансамбль грузинского многоголосия Acapella Saqartvelo. Гости услышат не только хоровое пение, но и игру на органе, саксофоне и дудуке.

Приобрести билеты можно на сайте «Аптекарского огорода» и в кассах сада. В стоимость билета также включено посещение всех выставок и экспозиций.