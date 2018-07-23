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Светлана Светличная: Меня гордость охватывает за нашу столицу
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Светлана Светличная: Меня гордость охватывает за нашу столицу 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В этой рубрике известные москвичи делятся своими наблюдениями, как изменилась столица за последние годы.
Светлана Светличная, актриса театра и кино:
Я раньше не очень любила Москву — она была какая-то сумбурная. А сейчас столица так изменилась! Москва сегодня — это город, в котором каждый может себя найти.
На улицу из дома выйти — просто счастье! В центр ли, на Никольскую, Лубянку, Маросейку, Солянку или даже в собственный двор. Посмотрите, как наши дворы преобразились — нарядные, чистые, ухоженные, украшенные клумбами и палисадниками, всегда подстриженными газонами. А детишкам какое удовольствие играть на оборудованных площадках — здесь и горки, и качели, и спортивные сооружения, и тренажеры.
Если говорить об общественном транспорте, то нет ничего красивее и удобнее нашего метро.
Я с удовольствием наблюдала за чемпионатом мира по футболу — праздник получился на все сто процентов. Меня гордость охватывает за нашу столицу, которая стала центром этого грандиозного события.
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