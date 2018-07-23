Флокирование салона автомобиля своими руками: особенности, виды, пошаговая инструкция, фото, видео

Сегодня появляется всё больше видов украшения автомобиля для придания ему более солидного и презентабельного вида. Одним из таких преображений является флокирование. В этой статье мы подробно рассмотрим процесс, его виды и разберёмся, как провести процедуру самостоятельно.

Особенности флокирования Преимущества процедурыНедостаткиРазновидности флока По материалуПо толщине поверхностиПо длинеФлокирование салона автомобиля своими руками Подготовка помещенияПрименяемые материалы Пошаговая инструкция Действия после флокирования$ ('.index-post.contents').toggleClass ('hide-text', localStorage.getItem ('hide-contents') === '1')

Особенности флокирования

Своим названием процедура обязана английскому слову flock, что означает «пучок шерстяных или хлопковых очёсков». Разберёмся, что такое эта технология, и для чего её применяют. Эта разновидность текстиля представляет собой мелко нарезанные мононити, получаемые из различного материала (шерсти, вискозы, тполиамида). Перед нанесением волокна обрабатывают специальным составом, окрашивают его и наносят на выбранную поверхность. Нанесение происходит под воздействием электростатического поля, обладающего отрицательным зарядом, и специального клея.

В результате нити ложатся на поверхность строго перпендикулярно её плоскости, получается бархатистое на ощупь покрытие. Особенность такого стайлинга в том, что украсить можно любую поверхность: плоскую, с изгибами, из разного материала — от пластмассы до металла. Флокирование может быть в виде надписи или различных узоров. Большинство используемого материала характеризуется высокой способностью к окрашиванию, и это даёт возможность выбора в цветовой гамме. Отделка хороша тем, что может увеличить срок эксплуатации различных предметов, скрыть имеющиеся повреждения.

Знаете ли вы? Процедура украшения предметов быта и мебели была широко применена в древнем Китае . В качестве клейкого состава китайские ремесленники использовали смолу.

Процедура имеет широкий спектр применения:

автомобильный стайлинг;отделка мебели;украшение одежды;отделка предметов быта (посуды, полиграфии, сувенирной продукции).

Преимущества процедуры

Среди плюсов подобного тюнинга отмечают такие факторы:

оригинальную отделку салона и мельчайших его деталей;возможность скрыть какие-либо дефекты;частичную замену выгоревших или повреждённых участков обивки;тепло— и шумоизоляцию;стойкость материала к влиянию внешней среды;способность отталкивать запахи и впитывать влагу;огнестойкость;простоту ухода.

Недостатки

При неправильно построенном рабочем процессе и незнании особенностей самого материала успеха можно не ожидать. Так, к явным минусам флокирования относят:

высокую стоимость процедуры (в салоне);некоторые виды флока электризуются;материал боится спиртосодержащих средств;некоторые также склонны притягивать пыль.

При проведении процедуры в салоне нужно убедиться в том, что мастер имеет достаточную квалификацию и не использует токсичный или низкого качества материал.

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Разновидности флока

От длины, толщины и качества материала используемых нитей зависит вид флока, который в результате получится. Есть три основных типа:

замша;бархат;войлок.

По материалу

Всё зависит от материала, который используется. Его делят на следующие виды:

полиэфирный — устойчив к выгоранию от солнечных лучей, износостойкий. Среди недостатков — сложность окрашивания;хлопковый — влагостойкий, дешёвый, но быстро изнашивается;ацетатный — пластичен и стоек к перепаду температур, но не обладает высокой износоустойчивостью;вискозный — прост в обработке, легко поддаётся окрашиванию. Среди минусов — сильная нагрузка при обработке, которая снизит способность возвращать форму;смесовый — комбинация нейлона, хлопка и полиэстра. Обладает высокой износостойкостью. Используется достаточно широко;полиамид — стойкий, эластичный, быстро возвращает форму. Чаще всего применяется при стайлинге автомобилей.

Знаете ли вы? Современный процесс флокирования с помощью электричества был впервые применён в США в 1950 году.

Есть ещё один вид — новейший и до конца не изученный по своим эксплуатационным качествам. Это флок из углеродных волокон.

По толщине поверхности

Основные стандарты толщины, характеризующие плотность (dtex):

0,9-22 — мягкий, бархатистый, износостойкий, хорошо держит форму;от 3,4 до 6,8 — применяется для отделки мелких деталей различной формы. С его помощью создают узоры и надписи;22-24 — применяется для покрытия элементов, подвергающихся частой эксплуатации. С высокими показателями износостойкости.

По длине

По длине волокон различают два стандарта флока:

калиброванный, то есть одинаковой длины (от 0,2 мм до 5 мм);некалиброванный, или молотый, с волокнами разной длины.

Наиболее используемая длина, применяемая при обработке салона автомобиля, — 1 мм. Такой материал прост в работе, взаимодействует практически с любым видом поверхности (деревом, металлом, пластиком).

Флокирование салона автомобиля своими руками

Стоимость подобной услуги в автосалоне может быть доступна не для всех автомобилистов. Ниже мы рассмотрим пошаговую инструкцию по самостоятельной работе над стайлингом своего авто.

Подготовка помещения

Перед тем как приступить к процессу, необходимо тщательно подготовить помещение. Обязательные требования такие:

высокая степень освещения;отсутствие влажности;наличие хорошей вытяжки;рекомендуемая температура в помещении не ниже 20° тепла;обязательное заземление.

Важно! В целях соблюдения пожарной безопасности рядом должен быть огнетушитель.

Применяемые материалы

Самостоятельные работы проводят с помощью ручного флокатора (распылителя). При выборе прибора следует учесть его мощность (оптимальная —70 кВ на 25 микроампер) и возможность регулировать её для более качественной работы. Кроме этого инструмента, понадобятся:

флок;наждачная бумага;чистящее средство и губка;обезжиривающее средство;праймер (для деталей из пластика);грунт (для полипропилена);клей и кисть;бумажный скотч;фен;щётка из натуральной щетины.

При выборе клея обратите внимание на его инструкцию: для какого вида материала он подходит.

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Пошаговая инструкция

Прежде чем приступить к процедуре, необходимо снять элементы, которые вы хотите обработать. Освободить их от деталей крепежа, очистить от пыли и грязи, полироли и зашкурить. При необходимости обработать грунтом. Дальнейший процесс заключается в таких действиях:

Несъёмные элементы, которые не будут обрабатываться, оклеить бумажным скотчем. На очищенную деталь нанести клей. При желании можно смешать несколько видов флока для получения нужного цвета. Материал поместить в распылитель, заполняя его ёмкость на две трети объёма. С помощью инструмента распылить равномерно по всей поверхности выбранного элемента в несколько слоёв до желаемого результата. Расстояние от детали до инструмента около 10 см. Лишние ворсинки после каждого слоя удалить с поверхности с помощью фена. В конце процедуры инструмент освободить от остатков материала и продуть воздухом.

Важно! Если была допущена ошибка в работе, ситуацию можно исправить, сняв нанесённый слой, но только в течение первого часа работы.

Действия после флокирования

Заключительный этап:

Обработанную деталь оставить сушиться при температуре +20°С на сутки. После того как она высохнет, удалить щёткой лишний ворс, собрать готовую деталь и устанавить на место. Уход — чистка пылесосом.

На видео ниже вы можете ещё раз подробно ознакомиться с процессом:

Видео: флокирование салона авто

В заключение: не стоит скупиться при выборе материалов (например, ворса, клея). От того, насколько они качественны, будет зависеть срок эксплуатации флока и его специфические возможности (шумоподавление, теплоизоляция в том числе).