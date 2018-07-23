Автоэксперты назвали средний срок владения автомобилем в РФ

Российские автоэксперты исследовали состояние авторынка по числу перепродаж автомобилей. Исследование показало, что автовладельцы премиального сегмента автомобилей прощаются со своими любимчиками более часто, нежели автовладельцы масс-сегмента.

Исходя из полученных данных, усредненный показатель перепродаж составил 4,75 года. В то время, как на рынке машин премиум-класса этот показатель равен 3,83 года.

В премиальном сегменте лидирует автобренд Volvo, чьи автомодели продаются уже после 4,92 лет эксплуатации.

Второй результат у автобренда Land Rover. Такие машины выставляют на продажу через 4,17 лет.

Номер три в списке — автобренд Audi. Через четыре года владельцы избавляются от них.

Далее идут Infiniti и Lexus с показателем 3,92 года. Автомодели баварского автобренда BMW продают через 3,58 лет, Mercedes-Benz и Porsche — через 3,33 лет.

А менее остальных находятся в первом владении автомодели линейки Jaguar (3,25 лет).