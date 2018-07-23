Города России под ударом стихии. Георгафия июльских потопов

На Краснодар за два часа вылилось столько, сколько в обычный июль выпадает за месяц. И так не только на Юге. Забайкалье и Приамурье спасаются самодельными дамбами. Но и это мало помогает. Стихия рушит кирпичные стены и многотонные краны. Кирилл Ольков — с географией потопа.

Взрослые мужчины с трудом поднимают тяжелые мешки с песком. Силы уже на исходе, но медлить нельзя. Село Владимировка в «водной осаде». Река Зея, вышедшая из берегов, меняет ландшафт буквально на глазах. Чтобы их дома не смыло, местные жители строят запруды, и роют обводные каналы. Жители соседнего поселка Зазейский этого сделать не успели, побросав лопаты, смотрят с берега, как вода хлынула в их дома. Спасают то, что еще можно спасти.

В машинах теперь только хранят вещи, передвигаются — на резиновых лодках. Но и до них еще нужно добраться. Вода приближается к столице Приамурья. Она уже показала свою разрушительную силу. Под угрозой строительство моста Благовещенск-Хуанхэ мощного напора не выдержал строительный кран.

В самом Благовещенске готовятся принять двойной удар. Город зажат в тисках двух неспокойных рек. никто не может сказать, чего дальше ждать от Амура и Зеи. Волна паводка, которая накрыл Приамурье пришла из соседнего Забайкалья, где наводнение назвали крупнейшим в истории. Чтобы спасти тонущих местных жителей, в воздух даже подняли авиацию.

— Спускались, не успели вода догнала. Машина чуть не захлебнулась, — делится переживаниями местная жительница Валентина Гармаева.

Восточный фронт непогоды взял курс на юг России . Грозное небо над Волгоградом чернее тучи и просвета пока не видно. Город и его жителей заливает с ног до головы. Разверзшиеся небеса полосуют молнии, шквалистый ветер сгибает пополам толстые стволы деревьев, ливень просто стеной. Вода уже везде.

Ни ведра, ни тазики городу уже не помогут. Волгоград тонет вместе с жителями и их машинами, которые с трудом преодолевают водные преграды на размытой дороге. Идет ко дну и Краснодар. Ливневки не справляются с таким наплывом-вода скапливается в центре города и, кажется, уходить никуда не собирается.