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Зарубившая топором котенка на Алтае девушка оказалась дочерью главы села
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Зарубившая топором котенка на Алтае девушка оказалась дочерью главы села 

РИА Новости 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
БАРНАУЛ, 24 июл — РИА Новости. Девушка, зарубившая топором живого котенка, оказалась дочерью главы Михайловского сельсовета Бурлинского района Алтайского края Виктора Штрауха, сообщили РИА Новости в администрации сельсовета.
После того, как эта история приобрела громкий общественный резонанс, Штраух и его дочь удалили свои аккаунты в социальной сети «ВКонтакте».
"Екатерина его дочь. Виктор Александрович в настоящий момент находится в отпуске и на работе появился только через две недели. Работает в должности главы сельского совета уже второй созыв — шестой год", — рассказали РИА Новости в администрации поселка.
Ранее сообщалось, что алтайские полицейские начали проверку видеоролика, размещенного в соцсетях, на котором девушка-подросток топором расчленяет котенка. Ролик сопровождается смехом и общением с подружкой.
В августе 2017 года Индустриальный районный суд Хабаровска вынес приговор по делу «хабаровских живодерок». Суд установил, что жертвами стали 15 животных и птиц. В ходе расследования дела вскрылись и другие преступления, за которые участникам также назначены наказания. Алена Савченко признана виновной по ряду статей и получила четыре года и три месяца лишения свободы, Алина Орлова — три года и десять дней. Кроме того, за издевательства над животными и их убийства девушки получили по 150 часов обязательных работ.
В декабре 2017 года, рассмотрев апелляцию осужденных, Хабаровский краевой суд снизил срок заключения для Савченко до четырех лет, Орловой — до трех лет, так как срок давности за преступления по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Оскорбление чувств верующих» истек.
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