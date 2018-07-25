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Детский омбудсмен проведет работу с девочками, зарубившими котенка на Алтае
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Детский омбудсмен проведет работу с девочками, зарубившими котенка на Алтае 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
БАРНАУЛ, 25 июл — РИА Новости. Временно исполняющая обязанности уполномоченного при губернаторе Алтайского края по правам ребенка организует индивидуальную профилактическую работу с девочками, зарубившими на камеру котенка и выложившими это видео в сеть, сообщила РИА Новости омбудсмен Ольга Казанцева.
По ее словам, ситуация находится на контроле, в настоящее время компетентные органы проводят проверку по результатам которой будет принято решение.
"С несовершеннолетними будет организована индивидуальная профилактическая работа", — сказала Казанцева.
Ранее сообщалось, что алтайские полицейские начали проверку видеоролика, размещенного в соцсетях, на котором девушка-подросток топором расчленяет котенка. Кадры сопровождаются смехом и общением с подружкой. Девушка оказалась дочерью главы Михайловского сельсовета Бурлинского района Виктора Штрауха. Также прокуратура Алтайского края заявила, что проведёт проверку в школе, где обучается девочка, после чего даст правовую оценку.
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