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Сестры милосердия храма на Ивановской почтили память княгини Елизаветы к 100-летию ее кончины
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Сестры милосердия храма на Ивановской почтили память княгини Елизаветы к 100-летию ее кончины 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Сестры милосердия храма святителя Николая Мирликийского у Соломенной сторожки почтили память преподобномученицы великой княгини Елизаветы.
С экскурсией они посетили расположенную на Большой Ордынке Марфо-Мариинскую обитель. Об этом рассказали в администрации храма.
— В середине июля отмечался день памяти княгини Елисаветы Романовой, основательницы Марфо-Мариинской обители милосердия, и ее сподвижницы инокини Варвары, — поделился представитель храма.
Напомним, что в этом году исполнилось ровно 100 лет со дня мученической кончины княгини.
Храм Николая Мирликийского расположен по адресу Ивановская ул., д. 3. (мю)
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