Сестры милосердия храма на Ивановской почтили память княгини Елизаветы к 100-летию ее кончины

Сестры милосердия храма святителя Николая Мирликийского у Соломенной сторожки почтили память преподобномученицы великой княгини Елизаветы.

С экскурсией они посетили расположенную на Большой Ордынке Марфо-Мариинскую обитель. Об этом рассказали в администрации храма.

— В середине июля отмечался день памяти княгини Елисаветы Романовой, основательницы Марфо-Мариинской обители милосердия, и ее сподвижницы инокини Варвары, — поделился представитель храма.

Напомним, что в этом году исполнилось ровно 100 лет со дня мученической кончины княгини.

Храм Николая Мирликийского расположен по адресу Ивановская ул., д. 3. (мю)