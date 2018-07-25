Ещё
Следователи начали проверку после смерти заключенного в колонии Екатеринбурга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В смертельном пожаре в Греции нашли "российский" след
В смертельном пожаре в Греции нашли "российский" след

Следователи начали проверку после смерти заключенного в колонии Екатеринбурга 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: ЕАН
Екатеринбургские правозащитники обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку смерти заключенного в исправительной колонии номер 10. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на общественного деятеля Алексея Соколова.
По его словам, заключенный скончался в конце июня. Администрация исправительного учреждения признала факт смерти и предоставила справку, где в качестве причины была указана сердечная недостаточность.
«Нам поступила информация от заключенных из колонии о том, что у них умер сокамерник. По их словам, у него с администрацией был какой-то конфликт, скорее всего, по производственным вопросам», — объяснил просьбу о проверке Алексей Соколов.
Также он подчеркнул, что сокамерники заявили, что заключенный планировал голодовку.
Прокуратура региона заявила, что обращения они не получили, но по факту смерти заключенного проводится проверка, как и по всем смертельным случаям в местах заключения.
В пресс-службе регионального ГУФСИН рассказали, что заключенного приговорили к шести годам колонии по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».
В ведомстве отметили, что 30 июня в 05:10 утра, осужденный пожаловался на резкое ухудшение здоровья и его перевели в медицинскую часть колонии. При этом он уже находился без сознания. Попытки реанимировать мужчину ни к чему не привели. Через полчаса в колонию приехала кардиологическая бригада скорой помощи для госпитализации, но мужчина уже скончался.
Никаких признаков насильственной смерти у заключенного не выявили. Также в в ведомстве опровергли сообщения о голодовке.
Следственный управление по региону объяснило, что ведет проверку по факту смерти заключенного, но никакой криминальной не усматривают.
Информация о жестоком обращении с заключенными началась с публикации видео избиения сотрудниками колонии Ярославля осужденного. В среду, 25 июля, один из задержанных по возбужденному делу старший инспектор Максим Яблоков признал свою вину в противоправных действиях.
360tv.ru: последние новости
Пациентка московской клиники умерла во время интимной пластики Участник из России покорил судей британского «Голоса» Британский гвардеец не захотел фотографироваться и оттолкнул китайскую туристку. Видео
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пригрозила Грузии силой146
Крымский мост начал отделяться от Крыма561
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку376
Заявление Лолиты грозит международным скандалом275
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России60
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение