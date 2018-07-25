Следователи начали проверку после смерти заключенного в колонии Екатеринбурга

Екатеринбургские правозащитники обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку смерти заключенного в исправительной колонии номер 10. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на общественного деятеля Алексея Соколова.

По его словам, заключенный скончался в конце июня. Администрация исправительного учреждения признала факт смерти и предоставила справку, где в качестве причины была указана сердечная недостаточность.

«Нам поступила информация от заключенных из колонии о том, что у них умер сокамерник. По их словам, у него с администрацией был какой-то конфликт, скорее всего, по производственным вопросам», — объяснил просьбу о проверке Алексей Соколов

Также он подчеркнул, что сокамерники заявили, что заключенный планировал голодовку.

Прокуратура региона заявила, что обращения они не получили, но по факту смерти заключенного проводится проверка, как и по всем смертельным случаям в местах заключения.

В пресс-службе регионального ГУФСИН рассказали, что заключенного приговорили к шести годам колонии по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

В ведомстве отметили, что 30 июня в 05:10 утра, осужденный пожаловался на резкое ухудшение здоровья и его перевели в медицинскую часть колонии. При этом он уже находился без сознания. Попытки реанимировать мужчину ни к чему не привели. Через полчаса в колонию приехала кардиологическая бригада скорой помощи для госпитализации, но мужчина уже скончался.

Никаких признаков насильственной смерти у заключенного не выявили. Также в в ведомстве опровергли сообщения о голодовке.

Следственный управление по региону объяснило, что ведет проверку по факту смерти заключенного, но никакой криминальной не усматривают.