СК: смерть заключенного в ИК № 10 Екатеринбурга не носит криминального характера

"Сейчас следователями проводится доследственная проверка. Данных о том, что смерть носила криминальный характер, не имеется. Есть предварительные сведения о том, что осужденный скончался от заболевания", — уточнили в пресс-службе.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова, по факту ЧП ведомство проводит проверку. «При наличии основании будет приняты меры прокурорского реагирования», — отметила она.

В пресс-службу ГУФСИН по региону сообщили ТАСС, что инцидент произошел 30 июня. «Осужденный 1981 года рождения обратился с жалобами о резком ухудшении здоровья, после чего был доставлен в медицинскую часть учреждения в бессознательном состоянии. Медперсоналом были проведены реанимационные мероприятия. В 05:42 (03:42 мск) прибыла кардиологическая бригада скорой медицинской помощи», — добавили в пресс-службе.

Осужденный скончался в 05:45 (03:45 мск). Смерть констатировал врач кардиологической бригады скорой медицинской помощи. Признаков насильственной смерти не выявлено. Мужчина в колонии был трудоустроен, неоднократно поощрялся руководством учреждения.