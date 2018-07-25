Ещё
СК: смерть заключенного в ИК № 10 Екатеринбурга не носит криминального характера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК: смерть заключенного в ИК № 10 Екатеринбурга не носит криминального характера 

ТАСС 57 минут назад
Фото: ЕАН
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Смерть заключенного в исправительной колонии № 10 в Екатеринбурге не носит криминального характера. По предварительным данным, осужденный скончался от заболевания, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области.
"Сейчас следователями проводится доследственная проверка. Данных о том, что смерть носила криминальный характер, не имеется. Есть предварительные сведения о том, что осужденный скончался от заболевания", — уточнили в пресс-службе.
Как сообщила ТАСС пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова, по факту ЧП ведомство проводит проверку. «При наличии основании будет приняты меры прокурорского реагирования», — отметила она.
В пресс-службу ГУФСИН по региону сообщили ТАСС, что инцидент произошел 30 июня. «Осужденный 1981 года рождения обратился с жалобами о резком ухудшении здоровья, после чего был доставлен в медицинскую часть учреждения в бессознательном состоянии. Медперсоналом были проведены реанимационные мероприятия. В 05:42 (03:42 мск) прибыла кардиологическая бригада скорой медицинской помощи», — добавили в пресс-службе.
Осужденный скончался в 05:45 (03:45 мск). Смерть констатировал врач кардиологической бригады скорой медицинской помощи. Признаков насильственной смерти не выявлено. Мужчина в колонии был трудоустроен, неоднократно поощрялся руководством учреждения.
ТАСС: последние новости
В ОНК сообщили об аресте ученого из ЦНИИмаш по делу о госизмене Экс-глава Кировской области Никита Белых устроился на работу в библиотеку колонии Алтайский омбудсмен взяла на личный контроль ситуацию с убийством школьницами котенка
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след152
Крымский мост начал отделяться от Крыма563
Россия пригрозила Грузии силой227
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске57
Заявление Лолиты грозит международным скандалом293
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
03:10
Выбор языка: школьникам разрешили не говорить по-татарски
Политика Статьи
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение