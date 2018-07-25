СК: смерть заключенного в ИК № 10 Екатеринбурга не носит криминального характера 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Смерть заключенного в исправительной колонии № 10 в Екатеринбурге не носит криминального характера. По предварительным данным, осужденный скончался от заболевания, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области.
"Сейчас следователями проводится доследственная проверка. Данных о том, что смерть носила криминальный характер, не имеется. Есть предварительные сведения о том, что осужденный скончался от заболевания", — уточнили в пресс-службе.
Как сообщила ТАСС пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова, по факту ЧП ведомство проводит проверку. «При наличии основании будет приняты меры прокурорского реагирования», — отметила она.
В пресс-службу ГУФСИН по региону сообщили ТАСС, что инцидент произошел 30 июня. «Осужденный 1981 года рождения обратился с жалобами о резком ухудшении здоровья, после чего был доставлен в медицинскую часть учреждения в бессознательном состоянии. Медперсоналом были проведены реанимационные мероприятия. В 05:42 (03:42 мск) прибыла кардиологическая бригада скорой медицинской помощи», — добавили в пресс-службе.
Осужденный скончался в 05:45 (03:45 мск). Смерть констатировал врач кардиологической бригады скорой медицинской помощи. Признаков насильственной смерти не выявлено. Мужчина в колонии был трудоустроен, неоднократно поощрялся руководством учреждения.