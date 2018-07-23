В субботу 28 июля в Зеленограде пройдут соревнования по туристическому ориентированию

28 июля в лесном массиве 11-го микрорайона состоятся соревнования по туристическому ориентированию (включая прием норматива ВФСК ГТО по виду «Туристический поход»).

Дистанция — 3,5 км. Отметка на КП компостером, вид соревнований — «Выбор». Способ передвижения — бег. Начало в 11.00. Старт и финиш в одном месте — у детской площадки за корп. 1130 («Аксис»), в 200 м от остановки автобуса №4 «Корп. 1121».

Участие бесплатное, размещение — полевое. Обязательная предварительная регистрация до 25 июля по телефону 8 (903) 117-40-85, Виктор Костюшин . Подтверждение регистрации перед стартом в 10.30-10.50.

Участники должны быть здоровыми и несут за соответствие этому требованию персональную ответственность.

Необходимо иметь одежду по погоде, перекус (питье, еда), компас и мобильный телефон для связи с организаторами.

Сдающие норматив ГТО должны знать свой УИН и иметь мед. справку.

Для новичков будет проведена начальная подготовка.