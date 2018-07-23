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В субботу 28 июля в Зеленограде пройдут соревнования по туристическому ориентированию
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В субботу 28 июля в Зеленограде пройдут соревнования по туристическому ориентированию 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
28 июля в лесном массиве 11-го микрорайона состоятся соревнования по туристическому ориентированию (включая прием норматива ВФСК ГТО по виду «Туристический поход»).
Дистанция — 3,5 км. Отметка на КП компостером, вид соревнований — «Выбор». Способ передвижения — бег. Начало в 11.00. Старт и финиш в одном месте — у детской площадки за корп. 1130 («Аксис»), в 200 м от остановки автобуса №4 «Корп. 1121».
Участие бесплатное, размещение — полевое. Обязательная предварительная регистрация до 25 июля по телефону 8 (903) 117-40-85, Виктор Костюшин. Подтверждение регистрации перед стартом в 10.30-10.50.
Участники должны быть здоровыми и несут за соответствие этому требованию персональную ответственность.
Необходимо иметь одежду по погоде, перекус (питье, еда), компас и мобильный телефон для связи с организаторами.
Сдающие норматив ГТО должны знать свой УИН и иметь мед. справку.
Для новичков будет проведена начальная подготовка.
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