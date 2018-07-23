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Пешую экскурсию по окрестностям Савеловского проведет участник проекта CozyMoscow
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Пешую экскурсию по окрестностям Савеловского проведет участник проекта CozyMoscow 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Участник проекта СozyMoscow Евгений Плисс проведет очередную экскурсию по окрестностям Савеловского района. Прогулка состоится в субботу, 28 июля.
Маршрут проляжет по территории вошедших когда-то в состав Москвы сел Всехсвятское и Петровское-Зыково. Об этом сообщается на сайте проекта.
− Мы увидим депо «Подмосковная» («Красный Балтиец») и разбросанные повсюду в этой местности следы прошлого — скульптуру, довоенные дома, странно расположенные переулки и даже деревья, − поделился Евгений Плисс.
Продолжительность экскурсии — три часа. Начало в 17.00. Бесплатно участвовать могут дети до 14 лет. Записаться можно по электронной почте glavred@cozymoscow.me. (мю)
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