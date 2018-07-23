Пешую экскурсию по окрестностям Савеловского проведет участник проекта CozyMoscow

Участник проекта СozyMoscow Евгений Плисс проведет очередную экскурсию по окрестностям Савеловского района. Прогулка состоится в субботу, 28 июля.

Маршрут проляжет по территории вошедших когда-то в состав Москвы сел Всехсвятское и Петровское-Зыково. Об этом сообщается на сайте проекта.

− Мы увидим депо «Подмосковная» («Красный Балтиец») и разбросанные повсюду в этой местности следы прошлого — скульптуру, довоенные дома, странно расположенные переулки и даже деревья, − поделился Евгений Плисс.

Продолжительность экскурсии — три часа. Начало в 17.00. Бесплатно участвовать могут дети до 14 лет. Записаться можно по электронной почте glavred@cozymoscow.me. (мю)