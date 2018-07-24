Видео: Крупный камень вывалился из Стены Плача

В понедельник крупный блок весом около 100 килограммов вывалился из Стены Плача в Иерусалиме и рухнул на молитвенную площадку «Эзрат Исраэль», определенную для общих молитв мужчин и женщин. Момент падения камня зафиксировала установленная поблизости камера наружного наблюдения. Глыба раскололась вблизи одной из молившихся женщин, но, к счастью, осколки не причинили ей вреда.

Камень выпал на следующий день после массовых молитв по случаю Девятого ава — национального дня траура еврейского народа. Именно в этот день в разные времена храм дважды подвергался разрушению, начался исход евреев из Испании , произошли другие трагические события в истории народа Израиля . Так, в прошлом веке в эти дни началась Первая мировая война, в 1942 году началась депортация евреев из Варшавского гетто, и тогда же начал действовать лагерь смерти в Треблинке. Многие пользователи социальных сетей, комментируя случившееся, считают выпавший камень «знаком свыше», имея в виду осквернение национального траура представителями ЛГБТ-сообществ, устроивших в этот день демонстрацию. Другие пользователи обратили внимание на то, что камень вывалился именно над тем местом Стены, где проводятся совместные молитвы мужчин и женщин вопреки ортодоксальным канонам иудаизма.

И все-таки большинство пользователей благодарят Всевышнего, ибо камень выпал утром, а не несколькими часами позже, во время вечерней молитвы, завершающей пост Девятого ава, когда у Стены плача молились несколько тысяч человек.

После инцидента площадку «Эзрат Исраэль» посетили мэр Иерусалима Нир Баркат и глава столичной полиции Йорам Халеви. Доступ молящихся к ней временно закрыт. Сотрудники Израильского управления древностей работают на месте с целью оценить ущерб. Эксперты исследуют осколки разбившегося блока и место, откуда он выпал. Важно определить причину падения камня, чтобы обеспечить безопасность людей — все-таки у стены солидный возраст. Специалисты в качестве вероятной причины выпадения камня называют скопление влаги и рост растений.

Стена Плача, Западная Стена или Ха-Котель ха-Маарави — величайшая святыня иудаизма, представляет собой часть древней стены (длиной 485 м), вокруг западного склона Храмовой Горы в Старом Городе Иерусалима, уцелевшей после разрушения Второго Храма римлянами в 70 году н. э.