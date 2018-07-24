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Совет Федерации одобрил закон об обнулении госпошлины за онлайн-регистрацию юрлиц и ИП
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Совет Федерации одобрил закон об обнулении госпошлины за онлайн-регистрацию юрлиц и ИП 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: ИА Гарант
Члены Совета Федерации одобрили закон, снижающий до нуля размер государственной пошлины при подаче заявления для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), ликвидации юрлиц и ИП, если заявление подается в электронной форме. Такое решение было принято сенаторами в ходе заседания верхней палаты парламента.
Ранее закон был принят в третьем чтении депутатами Госдумы.
В настоящее время госпошлина за регистрацию юрлиц и ИП уплачивается в размерах 4 тыс. руб. (за госрегистрацию юридического лица) и 800 руб. (за госрегистрацию физического лица в качестве ИП). За реорганизацию и ликвидацию юрлица госпошлина уплачивается в размере 800 руб., а за прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя — 160 руб.
Также, по мнению авторов документа, реализация данной инициативы будет способствовать увеличению количества организаций и граждан, обращающихся за совершением вышеуказанных действий, в электронной форме и сокращению расходов уполномоченных государственных органов на прием и обработку заявлений.
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