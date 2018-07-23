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Бесплатная электронная регистрация юрлиц и ИП упростит открытие собственного дела
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Бесплатная электронная регистрация юрлиц и ИП упростит открытие собственного дела 

РИАМО 1 час назад
Отмена пошлины за электронную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) может стать для некоторых граждан толчком к открытию собственного дела, новый порядок регистрации позволит инициативным гражданам сэкономить время и деньги, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.
Госдума приняла закон, в соответствии с которым от уплаты пошлины за госрегистрацию юрлица и физического лица в качестве ИП будут освобождены те, кто направляет необходимые для регистрации документы в электронном виде. Ранее за госрегистрацию юридического лица и ИП необходимо было уплатить государственную пошлину, для юрлиц она составляла 4 тысячи рублей, для ИП — 800 рублей.
«Положительные моменты от закона — на поверхности. Предприниматель экономит свое время и деньги. Госорганы, которые занимаются обработкой документов, тоже получают выгоды: снижается бумажный документооборот. Очень часто инициативные люди готовы заняться своим делом, но, по их оценке, преграды (в том числе и затраты на оформление бумаг) превышают стимулы. Вероятно, для некоторых граждан такие нововведения станут толчком к открытию собственного дела», — сказал заместитель председателя комитета Мособлдумы по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Владимир Жук.
Он отметил, что подобные законопроекты направлены на снижение бюрократической волокиты, однако предприниматели пока не очень активно переходят на электронные заявки.
«Кто-то, например, не знает о нововведениях (закон принят 17 июля), кто-то предпочитает действовать, что, называется, по старинке. Но со временем большинство, уверен, полностью перейдет на электронный документооборот», — добавил Жук.
Депутат подчеркнул, что в Подмосковье использование электронного документооборота развивается высокими темпами, но резервы еще есть.
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