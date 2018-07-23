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Россельхознадзор планирует провести инспекцию белорусских производителей шампиньонов
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Россельхознадзор планирует провести инспекцию белорусских производителей шампиньонов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор в связи с введением запрета на ввоз белорусских шампиньонов в Россию планирует провести проверку профильных предприятий этой страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
"Мы получили из Белоруссии письмо, в котором коллеги заявляют, что готовы принять нас", — сообщил представитель Россельхознадзора, отметив, что сроки инспекции еще не определены.
Пока вопросы по поставкам белорусских шампиньонов в Россию решаются с помощью рабочей переписки, добавили в ведомстве.
Россельхознадзор заявил в пятницу, что ограничит с 24 июля поставки шампиньонов из Белоруссии, заподозрив одно из белорусских предприятий в реэкспорте запрещенной к ввозу в РФ польской продукции. Ограничения вводятся до завершения инспекций белорусских предприятий «в целях недопущения ввоза на территорию РФ сельскохозяйственной продукции из стран, попавших под ограничения». В Польше оказалась произведена часть поставки белорусской компании «Фрутэгмилк», выяснил Россельхознадзор в ходе карантинного фитосанитарного контроля.
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