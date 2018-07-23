Россельхознадзор планирует провести инспекцию белорусских производителей шампиньонов

МОСКВА , 23 июля. / ТАСС /. Россельхознадзор в связи с введением запрета на ввоз белорусских шампиньонов в Россию планирует провести проверку профильных предприятий этой страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Мы получили из Белоруссии письмо, в котором коллеги заявляют, что готовы принять нас", — сообщил представитель Россельхознадзора, отметив, что сроки инспекции еще не определены.

Пока вопросы по поставкам белорусских шампиньонов в Россию решаются с помощью рабочей переписки, добавили в ведомстве.