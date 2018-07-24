Станет ли дело Беналля французским Уотергейтом?

Скандал вокруг бывшего высокопоставленного сотрудника Елисейского дворца Александра Беналля, уволенного за избиение участников первомайской демонстрации, продолжает набирать обороты. Средства массовой информации передают подробности заседаний специальной парламентской комиссии, созданной для расследования обстоятельств дела Беналля, и вслед за оппозиционными политиками пытаются обвинить представителей власти в некомпетентности и обмане.

Министр внутренних дел Франции и полицейские, вызванные в Национальное собрание (нижнюю палату парламента), путаются в показаниях, стараются уйти от ответа и уйти от ответственности.

Эксперты рассуждают о проблемах в обеспечении безопасности президента Эмманюэля Макрона. Некоторые политики и журналисты уже сравнивают дело Беналля с Уотергейтом — громким политическим скандалом, который произошел в США в первой половине 1970-х и привел к отставке президента Ричарда Никсона . Во Франции до отставки президента едва ли дойдет, однако одна из оппозиционных партий заявила о намерении поставить в парламенте вопрос о недоверии правительству.

Путаются в показаниях

В понедельник первым перед депутатской комиссией выступил глава МВД Жерар Колон. Парламентарии требовали от него разъяснить: кто разрешил Беналля присутствовать в качестве наблюдателя на первомайской демонстрации, почему у него на рукаве была повязка с надписью «Полиция» и полицейская рация, почему другие сотрудники правоохранительных органов не отреагировали, когда Беналля стал избивать манифестантов, и какие меры принял министр, когда ему доложили об этом инциденте?

Однако министр предпочитал отделываться общими фразами или утверждать, что вопрос находится за пределами его компетенции. Смысл ответов Колона сводился к тому, что он никаких разрешений Беналля не выдавал и вообще даже не знал о существовании этого человека до того момента, как ему доложили об инциденте на демонстрации.

Это вызвало у парламентариев недоумение: каким образом глава МВД, офис которого находится в 50 метрах от Елисейского дворца и который по своему статусу должен быть едва ли не самым осведомленным в стране чиновником, может не знать человека, который на протяжении последнего года практически повсюду сопровождает главу государства и обеспечивает его безопасность?

Префект парижской полиции Мишель Дельпюэш, дававший показания следом за министром, продемонстрировал несколько большую осведомленность. Он признал, что впервые познакомился с Беналля в конце прошлогодней предвыборной кампании, когда тот обеспечивал безопасность кандидата Макрона, а впоследствии неоднократно встречал Беналля на разных совещаниях и мероприятиях уже в качестве сотрудника Елисейского дворца, ответственного за безопасность президента. «Он [Беналля] участвовал в организации системы безопасности и поддерживал связь с нашими службами», — пояснил руководитель парижской полиции.

При этом он, как и министр, категорически отрицал причастность к выдаче Беналля разрешения присутствовать на манифестации в качестве наблюдателя и уж тем более к обеспечению его повязкой и рацией. И так же, как министр, префект полиции переложил ответственность за расследование инцидента с участием Беналля и принятие мер в отношении него на Елисейский дворец.

Неожиданном оказалось заявление руководителя управления общественного порядка парижской префектуры полиции Алена Жибелена. Под присягой он заявил, что префектура полиция не выдавала Беналля «никакого разрешения на присутствие в качестве наблюдателя на манифестации». Более того, он утверждал, что Беналля не был после инцидента отстранен от работы на две недели, как об этом сообщали в Елисейском дворце, и продолжал присутствовать на совещаниях, посвященных вопросам обеспечения безопасности президента в ходе рабочих поездок.

Слова Жибелена расходились с официальной версией происходящего, поэтому Елисейский дворец поспешил их опровергнуть. А во вторник утром и сам полицейский направил главе парламентской комиссии письмо, в котором отказался от прежних показаний, пояснив, что не понял заданный ему вопрос и перепутал даты.

Ложь во спасение?

"Это попахивает Уотергейтом", — отреагировал на путаные показания полицейских лидер «Непокорившейся Франции» Жан-Люк Меланшон. О схожести дела Беналля с Уотергейтским скандалом заговорили и СМИ. По мнению Atlantico, эта схожесть заключается в том, что более 40 человек из ближайшего окружения Никсона солгали, чтобы защитить его, однако их показания не нашли подтверждения.

"Жерар Колон, утверждающий, что ничего не знал, лжет. [Официальный представитель Елисейского дворца] Брюно Роже-Пти лжет. Службы Елисейского дворца лгут. И, как во время Уотергейта, их лживые утверждения рушатся одно за другим", — пишет издание.

Главный редактор газеты Libеration Лоран Жоффрен так и озаглавил свою колонку: «Ложь». По его мнению, лживым является, в частности, утверждение Елисейского дворца о том, будто Беналля после первомайского инцидента был на две недели отстранен от работы, тогда как «имеются мириады видеозаписей, на которых он в то самое время запечатлен в первых рядах официальных мероприятий».

"Охранника не наказали, наоборот, его защитили. Почему и по чьему приказу?" — задает вопрос журналист. «Страшно признать, — продолжает Жоффрен, — что Александр Беналля находился поблизости от президентской четы, сопровождал главу государства как во время официальных визитов, так и в частных делах

хотя существует специальная служба, призванная днем и ночью охранять президента и его семью».

По мнению Atlantico, у дела Беналля с Уотергейтским скандалом есть и еще одно сходство: наличие хорошо осведомленного источника, предоставляющего информацию в СМИ. Издание полагает, что во французских правоохранительных органах, как и 40 лет назад в ФБР , или даже в самом Елисейском дворце, есть люди, заинтересованные в скандале.

Газета Le Journal du Dimanche уже сообщила, что после первомайского инцидента глава государства, совершавший в то время зарубежную поездку, позвонил своему охраннику, что уже выглядит достаточно странным.

Проблема безопасности

Если СМИ обращают внимание на трудно объяснимую близость Беналля к президенту, то отставной полковник жандармерии Ален Ле Каро видит в происходящем очень серьезную проблему с точки зрения обеспечения безопасности главы государства. Именно он при Франсуа Миттеране создал и возглавил Группу безопасности президента республики. С тех пор это подразделение, формально входящее в структуру МВД, но подчиняющееся непосредственно главе государства, занимается обеспечением безопасности первых лиц.

По мнению Ле Каро, в деле Беналля экспертам пришлось столкнуться с малопонятной ситуацией. Формально Беналля числился в должности помощника руководителя кабинета президента и, соответственно, не должен был иметь никакого отношения к вопросам обеспечения безопасности президента. Однако его фактическая постоянная близость к Макрону позволяет предположить наличие некой параллельной структуры, этакой частной службы безопасности, что, с точки зрения эксперта, является совершенно недопустимым.

"Наличие параллельных структур — это катастрофа для безопасности президента", — сказал Ле Каро в интервью газете Le Figaro . По словам опытного профессионала, он в бытность руководителем Группы безопасности президента «никогда не допустил бы, чтобы незнакомый человек, пришедший извне, вмешивался в работу по обеспечению безопасности главы государства».

Отставной полковник отметил, что руководитель охраны президента всегда в курсе его личных дел, поэтому на такой должности может находиться только человек, проверенный всеми спецслужбами. Самому Ле Каро в свое время пришлось тщательно охранять секрет о наличии у Миттерана второй семьи.

Эксперт не исключил также, что Беналля мог воспользоваться близостью к президенту, чтобы поступать по своему собственному усмотрению, зная, что никто ему не станет препятствовать. Ле Каро также назвал совершенно неправдоподобными заявления глава МВД о том, будто ему ничего не было известно о конфликтах Беналля с сотрудниками Группы безопасности президента.

Ритуальная жертва

Елисейский дворец, правительство и правящее большинство в Национальном собрании пытаются сейчас всячески притушить скандал. По их мнению, не стоит из одного случая «неправильного функционирования» делать далеко идущие политические выводы. Так, премьер-министр Франции Эдуар Филипп, выступая во вторник в Национальном собрании с ответами на вопросы депутатов, отметил, что проступок Александра Беналля не следует рассматривать как скандал государственных масштабов. «Это личный проступок работника администрации президента , и он не представляет собой дела государственных масштабов», — подчеркнул премьер-министр.

Оппозиция с этим не согласна. Члены парламентской комиссии с нетерпением ожидают, когда к ним на растерзание явится руководитель кабинета президента Патрик Стрзода, а следом придут и ответственные чины полиции и жандармерии. А в Сенате (верхняя палата парламента — прим. ТАСС ) не скрывают, что в ходе традиционного правительственного часа намерены с пристрастием допросить главу кабинета министров и его подчиненных по всем вопросам, связанным с делом Беналля.

Правоцентристская партия «Республиканцы» пошла дальше и уже объявила о намерении потребовать вынесения вотума недоверия правительству. По словам руководителя ее парламентской фракции Кристиана Жакоба, «правительство пытается уйти от ответственности в деле об избиении демонстрантов сотрудником Елисейского дворца в ходе первомайской демонстрации». «Группа „Республиканцев“ решила поставить вопрос о вотуме недоверия, — заявил глава фракции. — Мы хотим, чтобы правительство держало ответ перед парламентом в связи с этим инцидентом».

Разумеется, оппозиционеры отдают себе отчет в том, что у такого голосования перспектив нет, ведь пропрезидентская «Республика на марше» располагает в парламенте абсолютным большинством. Тем не менее они не намерены отказывать себе в удовольствии ухудшить имидж президента в глазах избирателей, а может быть, даже вынудить власть принести какие-то ритуальные жертвы. СМИ в качестве возможной такой жертвы называют главу кабинета президента, которому в скором времени все равно предстоит уходить на пенсию. Эксперты не исключают также перемен во главе МВД и национальной полиции.

Избирателей, кстати, если судить по опросам, больше волнует начавшийся отпускной сезон, чем политические баталии. За скандалом вокруг дела Беналля они, конечно, следят, но после прошлогодней избирательной кампании, вылившейся в войну компроматов и взаимных обвинений, уже ничему не удивляются.