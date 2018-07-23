Немедовый месяц 

Эмманюэль Макрон перетряхивает администрацию Елисейского дворца из-за скандала с личным охранником
Глава Франции Эмманюэль Макрон столкнулся, по мнению СМИ, с самым серьезным вызовом за все 18 месяцев управления республикой. В воскресенье официальное обвинение в превышении служебных полномочий было предъявлено бывшему сотруднику президентской администрации Александру Беналля, отвечавшему за обеспечение личной безопасности хозяина Елисейского дворца и уличенному в жестоком избиении манифестантов во время первомайской демонстрации. Вместе с другим коллегой и тремя полицейскими офицерами он был накануне взят под арест. А уже в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источник в окружении Макрона сообщило, что президент приказал произвести беспрецедентную по масштабам реорганизацию своего штаба.
По всем законам жанра французской драмы в этом громком политическом деле не обошлось без любовной линии. Как раз в минувшую субботу 26-летний Беналля собирался сочетаться браком со своей невестой в пригороде Парижа, где к торжественному ланчу были приглашены около полсотни гостей, включая некоторых сотрудников президентской администрации. Однако вместо брызг шампанского молодого секьюрити ожидал допрос у следователя, а также выезд к себе домой под конвоем стражей порядка, проводивших там обыск. Ситуация в глазах французской общественности выглядит тем более возмутительной, что Беналля, несмотря на двухнедельное отстранение от работы по горячим следам инцидента, продолжал пользоваться всеми благами своего положения. По данным газеты Le Monde, он получил фешенебельные служебные апартаменты на набережной Сены, а также машину с шофером. Протокольная фотосъемка подтверждает: Беналля продолжал сопровождать Макрона в поездках. Кроме того, он сумел раздобыть материалы внутреннего расследования генеральной инспекции полиции. В частности, те самые видеокадры, которые запечатлели, как 1 мая этого года Александр Беналля в полицейской экипировке применяет грубую физическую силу к двум демонстрантам — мужчине и женщине. Теперь к разбирательству скандала подключилась и прокуратура.
В то время как глава МВД республики Жерар Коллон вчера давал ответ перед парламентариями в Национальном собрании, чья работа была парализована из-за новой скандальной повестки, Елисейский дворец хранил молчание. Как заявили в правоцентристской партии «Республиканцы», в которой состоит Эмманюэль Макрон, любые комментарии президента позволили бы говорить о его вмешательстве в ход следствия. Между тем на фоне последних событий рейтинг главы государства упал до рекордно низкой отметки в 39 процентов. Его политические оппоненты не замедлили воспользоваться ситуацией. «Если Макрон не объяснится по поводу „дела Беналля“, то оно может превратиться в „дело Макрона“, — написала в своем микроблоге Twitter лидер Нацфронта Марин Ле Пен. Французские СМИ тоже не щадят президента. „Какого дьявола он настаивал на защите второстепенного служащего, которого надо было вышвырнуть из Елисейского дворца еще несколько месяцев назад!“ — задается вопросом Le Figaro. Между тем министр внутренних дел заверил депутатов, что Макрон больше обеспокоен ходом конституционной реформы, нежели скандалом вокруг Александра Беналля.