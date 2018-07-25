Макрон высказался по скандальному делу своего охранника

Тем временем французские "Республиканцы" (до 2015 года бывшая, правящая при Саркози, партия «Союз за народное движение»), в настоящее время находящиеся в оппозиции к нынешнему хозяину Елисейского дворца, подготовили проект документа о вынесении порицания правительству Эдуарда Филиппа. О серьезном настрое депутатов говорит тот факт, что они отложили дискуссию по конституционной реформе, принявшись обсуждать дело Беналлы. У резолюции, которая будет представлена в конце недели в Национальной ассамблее Франции , где пропрезидентская партия имеет большинство, нет шансов быть принятой, а сама она, по сути, носит декларативный и ни к чему не обязывающий характер. Однако сам факт подготовки такого документа в стенах парламента отражает ту глубину возмущения, которое охватило французское общество и политический бомонд, узнавшие о том, какими «королевскими» привилегиями и «наполеоновскими замашками» обладал 26-летний Александр Беналла.

Франция недоумевает, как этот молодой человек, не имевший высшего образования, стал в последние месяцы едва ли не «тенью президента». Сделал себе визитку с фирменным штампом Елисейского дворца, которую имеют только члены правительства и аппарата Макрона. В ней Беналла «скромно» назвал себя помощником главы администрации президента . Оказался вхож во все кабинеты власти и семью президента, умудрился стать обладателем роскошной жилплощади в правительственном доме для элиты. В свое время французские масс-медиа нещадно критиковали экс-президента Франсуа Миттерана , который поселил в этот престижный дом свою дочь с женихом. Беннале же сделали поистине королевский подарок: как пишет издание «Экспрессо», для этого две квартиры объединили в одну, так что разведенный молодой человек, который был вынужден из-за скандала в прошлую субботу отменить свадьбу с новой женой, стал обладателем огромной квартиры рядом с начальником генштаба Франции площадью более 200 квадратных метров. На все работы по ремонту квартиры Беналлы из французской казны по чьему-то «высокому повелению» было выделено 180 тысяч евро. В его автомобиле была установлена прямая спецсвязь с президентом, которую имеет лишь узкий круг чиновников. Наконец, в последние месяцы Беналла, пользуясь безграничным доверием Макрона и, как пишут французские СМИ, буквально упиваясь им, начал создавать собственный «легион», структуру, которая фактически дублировала функции президентской охраны. В ее ряды рядовой охранник набирал бывших военных и таможенников. Если верить «Экспрессо», Беналла давал бесцеремонные советы полицейскому начальству, заставляя их подчиняться ему. «Это было ненормально, что он взял это в свои руки, будучи тем, кто пользовался доверием президента», — признался высокопоставленный сотрудник МВД Франции. При этом, Беналле, который никогда официально не входил в силовые госструктуры, разрешили носить оружие, тренироваться со спецназовцами.

Статус Беналлы, а главное, то, за какие заслуги он стал пользоваться таким доверием Макрона, по-прежнему остаются тайной за семью печатями для французов. О Беналле, уроженце Эври, известно то, что юношей он был активистом Соцпартии, затем нанимался на работу телохранителем в окружение некоторых французских политиков и артистов. О том, когда и при каких обстоятельствах он сблизился с Макроном, доподлинно неизвестно. Три года назад он охранял одного из ближайших соратников президента, ныне министра экономики Франции Бруно Ле Мэра. В 2016 году был оправдан судом по иску женщины, обвинившей его в насилии. Наконец, в 2017 году на улице резко оттеснил от Макрона журналиста, сорвав с того аккредитацию. В то время Беннала входил в группу телохранителей тогда еще кандидата в президенты Макрона.

Беналла так бы оставался за спиной президента, если бы не грандиозный скандал, в который он вляпался первого мая. Эту историю раскопали журналисты авторитетнейшего издания «Монд». Восемнадцатого июля они распространили видео, на котором видно, как Беналла вместе со своим другом, который входил в его «легион», молотили дубинками левых активистов, которые вышли на демонстрацию под лозунгами «Мая, мира и труда». Выяснилось, что Беналла распорядился о том, чтобы ему выдали униформу с полицейским жетоном, каску и дубинку. Его пустили на акцию в качестве «наблюдателя», а он накинулся с дубинками на мирных граждан.

Скандал сначала попытались замять, а у нескольких журналистов полицейские силой отобрали видеоматериалы избиения. Лишь под давлением общественности министр внутренних дел Жерар Коломб 22 июля инициировал уголовное дело в отношении охранника президента. В минувший четверг Беналла, по некоторым данным, был уволен из Елисейского дворца. Его поместили под стражу, однако уже через день он разгуливал на свободе. При этом информация об увольнении официально не подтвердилась. Три четверти французов были все больше недовольны тем, что сам Макрон никак не комментировал скандал со своим ближайшим приближенным и тем более не пояснил, почему Беналла отпустили из-под ареста. «За три дня никаких сообщений из офиса президента, никакой реакции со стороны главы государства, который столкнулся со столь серьезной проблемой. Вы можете себе это вообразить, уважаемые коллеги?», — заявил лидер «Республиканцев» в парламенте Франции Кристиан Жакоб

За Макрона во вторник днем под прицелом телекамер и напором десятков журналистов отдувался премьер Филипп, назвавший скандал «индивидуальным событием, а не делом государственной важности». Он сообщил, что в отношении Беналлы было применено некое «эффективное наказание», не уточнив деталей.

На самом деле, скандал с Беналлой, который во Франции стали именовать «Беналлагейтом», может привести к далеко идущим последствиям. Макрон, пришедший к власти под лозунгами борьбы с коррупцией и привилегиями, призывавший к соблюдению этики во власти, как отмечают эксперты, начал формировать вертикаль этой самой власти из безгранично преданных ему людей. Доверяя избранным, хозяин Елисейского дворца, стал стремительно терять доверие французов: его рейтинг неуклонно падает. «Система, в которой верность стоит выше всего остального, привела президента Макрона к большой политической ошибке. Сегодня она дошла до карикатуры и оборачивается против него», — констатирует «Монд».