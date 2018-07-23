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Глава МВД осудил действия сотрудника Елисейского дворца, избившего манифестантов в Париже
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Глава МВД осудил действия сотрудника Елисейского дворца, избившего манифестантов в Париже 

ТАСС 1 час назад
ПАРИЖ, 23 июля. /ТАСС/. Глава МВД Жерар Колон осудил действия сотрудника Елисейского дворца Александра Беналля, избившего манифестантов в ходе первомайской демонстрации в Париже. Министр выступил в понедельник на заседании следственной комиссии в Национальном собрании, созданной для расследования этого инцидента.
"Со всей твердостью я осуждаю действия Александра Беналля, — сказал Колон. — Они во всех отношениях противоречат ценностям и республиканскому порядку, основанному на абсолютном соблюдении этических норм". Колон сообщил, что «Александр Беналля не входил в состав сил министерства внутренних дел». «Канцелярия президента и префектура полиции располагала всей необходимой информацией об этом случае, меня информировали о нем только на следующий день», — сказал министр.
Колон напомнил, что «1 мая стал днем, отмеченным высоким уровнем насилия». «В социальных сетях распространялись призывы сделать 1 мая „адским днем“ для правоохранительных органов», — отметил министр. По его словам, «полиция была вынуждена вмешаться в ситуацию, когда на улицы вышли около 1200 радикально настроенных манифестантов, устраивавших погромы и бросавших бутылки с зажигательной смесью в полицейских».
При этом Колон обратил внимание, что «некоторым — например, парламентариям, журналистам — может быть разрешено присутствовать при операциях правоохранительных органов в качестве наблюдателей». «Но не может быть никаких сомнений в том, что никто, кроме самих сотрудников правоохранительных органов, не может принимать участие в полицейских операциях», — сказал Колон. — Только полиция может реагировать. Нельзя допустить того, чтобы тот, кто выступает на стороне правоохранительных органов, дискредитировал наши силы безопасности".
Глава МВД заявил, что «вне независимости от контекста считает действия Беналля неприемлемыми». «Следствие продолжается, и я заинтересован в том, чтобы свет был пролит на все обстоятельства этого инцидента», — заявил министр.
Предъявление обвинений
На минувшей неделе в распоряжении французских телеканалов оказался видеоролик, на котором видно, как сотрудник Елисейского дворца Александр Беналля и сотрудник аппарата правящей партии «Республика на марше» Венсан Краз избивают двух человек в Латинском квартале Парижа в ходе первомайской демонстрации.
Беналля был вначале отстранен от должности на две недели. Затем, когда выяснилось, что он незаконно получил от офицеров полиции служебную видеозапись инцидента, против него была начата процедура увольнения.
В воскресенье Беналля были предъявлены обвинения в применении насилия и вмешательстве в действия представителей властей. Он также обвинен в незаконном присвоении материалов расследования.
Краз был уволен из аппарата «Республики на марше» еще в мае. Против него были выдвинуты схожие обвинения. Кроме того, французская юстиция предъявила обвинения трем полицейским, передавшим Беналля служебную видеозапись. Все подозреваемые в настоящий момент находятся под судебным контролем.
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