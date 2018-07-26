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Экс-охранник Макрона об избиении манифестанта: я совершил «большую ошибку»
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Экс-охранник Макрона об избиении манифестанта: я совершил «большую ошибку» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший высокопоставленный сотрудник службы охраны президента Франции Александр Беналла дал первое эксклюзивное интервью французской газете Le Monde после начавшегося в отношении него расследования об избиении манифестанта в Париже.
Корреспондент спросил Беналлу, считает ли он, что «предал и разочаровал» Макрона, как выразился французский президент.
Беналла ответил, что понимает сделанное Макроном громкое заявление. По словам экс-телохранителя, работающие с президентом не должны быть причинами каких-либо проблем для власти. Беналла охарактеризовал Макрона как того, кто всегда доверял ему в его повседневной работе.
После этого его спросили, чувствует ли он, что совершил предательство по отношению к Макрону.
"Я не чувствую, что предал президента республики [Эммануэля Макрона], я чувствую, что сделал большую глупость. И виноват. Но эта вина — больше с политической точки зрения: я никогда не должен был идти на это мероприятие", — ответил Беналла.
Речь идет о первомайской манифестации в Париже. Ранее газета Le Monde опубликовала видео, на котором видно, как охранник Макрона избил протестующего. На прошлой неделе Беналла был уволен из Елисейского дворца. В отношении него ведется предварительное расследование.
Помимо этого, во время интервью Беналла обвинил врагов Макрона, которые, по его мнению, воспользовались инцидентом, чтобы очернить президента Франции.
"Мое дело было использовано для сведения счетов, оно приняло масштабы…Я не скажу, что я стал жертвой обмана, я просто говорю, что это послужило различным интересам для того, чтобы добраться до президента республики [Эммануэля Макрона]", -сказал Беналла.
Он не назвал конкретных имен, однако обвинил в использовании скандала в своих целях «политиков и полицию».
Ранее СМИ сообщили, что во Франции разгорается «государственный скандал» с сотрудником Макрона.
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