Карта УРАЛСИБ Энерджинс признана самой выгодной бонусной картой

19 июля в Москве состоялось ключевое событие года на рынке банковских программ лояльности, на котором были представлены результаты исследования «Банковские reward-программы в России 2018» и прошло торжественное вручение премии Frank Banking Reward Award 2018. Организатором мероприятия и автором исследования выступает Frank Research Group — ведущая исследовательская и консалтинговая компания в области анализа конкурентной среды российского рынка финансовых услуг.

По итогам исследования карта УРАЛСИБА Энерджинс, с программой лояльности «УРАЛСИБ | Бонус», стала победителем в номинации «Самая выгодная бонусная карта в массовом сегменте».

Банк УРАЛСИБ запустил новую программу лояльности «УРАЛСИБ | Бонус» весной текущего года. Программа позволяет получать бонусные баллы за все покупки и обменивать их на кэшбэк, бронирование гостиниц и авиабилетов, сертификаты в популярные магазины или направлять средства на благотворительность.

Frank RG Banking Reward Award 2018 — это первая ежегодная награда в России, основанная на полной, достоверной и структурированной базе данных о параметрах банковских reward-программ, результатах опроса клиентов банков, экспертных интервью с ведущими специалистами по разработке и внедрению банковских программ вознаграждений, а также реальных показателях динамики транзакционной активности по действующим reward-программам ведущих российских банков. В 2018 году в отборе участвовало более 800 программ лояльности, которые анализировались по более чем 250 параметрам.

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