На каждом третьем участке Саратовской области на довыборах в Госдуму установят КОИБы

САРАТОВ , 23 июля. / ТАСС /. Каждый третий избирательный участок Саратовской области оснастят комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на дополнительных выборах в Госдуму , которые пройдут 9 сентября. Об этом ТАСС сообщил председатель избирательной комиссии области Владимир Писарюк.

Ранее сообщалось, что 15 июня официально стартовала избирательная кампания по дополнительным выборам в Госдуму в семи одномандатных округах. Довыборы проводятся в двух округах Саратовской области (№ 163 и № 165) в связи с уходом из Госдумы единоросса Михаила Исаева , который впоследствии стал главой Саратова, и кончиной его коллеги по фракции Олега Грищенко . По данным избиркома Саратовской области, прием документов от самовыдвиженцев завершился 10 июля, а от партий 21 июля. На участие в дополнительных выборах депутатов в Госдуму выдвинулись 14 кандидатов.

"Легитимность при подсчете голосов будет обеспечиваться в том числе КОИБами — всего в регионе данными комплексами будут оснащены порядка 289 участков из 881, то есть примерно каждый третий. По предварительным данным, это самое большое количество в ПФО", — сказал Писарюк.

Председатель областного избиркома добавил, что сейчас продолжают обсуждать вопрос о предоставлении региону из центральной избирательной комиссии еще 42 КОИБов.

"Кроме того, в скором времени мы получим видеокамеры, которые будут установлены на участках для постоянного онлайн-наблюдения за ходом выборов во избежание нарушений", — отметил Писарюк.