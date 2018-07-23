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На каждом третьем участке Саратовской области на довыборах в Госдуму установят КОИБы
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На каждом третьем участке Саратовской области на довыборах в Госдуму установят КОИБы 

ТАСС 1 час назад
САРАТОВ, 23 июля. /ТАСС/. Каждый третий избирательный участок Саратовской области оснастят комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на дополнительных выборах в Госдуму, которые пройдут 9 сентября. Об этом ТАСС сообщил председатель избирательной комиссии области Владимир Писарюк.
Ранее сообщалось, что 15 июня официально стартовала избирательная кампания по дополнительным выборам в Госдуму в семи одномандатных округах. Довыборы проводятся в двух округах Саратовской области (№ 163 и № 165) в связи с уходом из Госдумы единоросса Михаила Исаева, который впоследствии стал главой Саратова, и кончиной его коллеги по фракции Олега Грищенко. По данным избиркома Саратовской области, прием документов от самовыдвиженцев завершился 10 июля, а от партий 21 июля. На участие в дополнительных выборах депутатов в Госдуму выдвинулись 14 кандидатов.
"Легитимность при подсчете голосов будет обеспечиваться в том числе КОИБами — всего в регионе данными комплексами будут оснащены порядка 289 участков из 881, то есть примерно каждый третий. По предварительным данным, это самое большое количество в ПФО", — сказал Писарюк.
Председатель областного избиркома добавил, что сейчас продолжают обсуждать вопрос о предоставлении региону из центральной избирательной комиссии еще 42 КОИБов.
"Кроме того, в скором времени мы получим видеокамеры, которые будут установлены на участках для постоянного онлайн-наблюдения за ходом выборов во избежание нарушений", — отметил Писарюк.
Центризбирком России 14 июня назначил дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам на единый день голосования 9 сентября. Голосование пройдет в семи одномандатных округах в шести регионах: в Амурской, Калининградской, Нижегородской, Саратовской, Самарской и Тверской областях.
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