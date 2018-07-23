Заместитель губернатора Югры Дмитрий Шаповал: «ИРЦ Ханты-Мансийска — центр компетенций по вопросам ЖКХ и развития города»

В столице Югры состоялось официальное открытие обновленного информационно-расчетного центра.

Приветствуя собравшихся, Глава города отметил: «сфера жилищно-коммунального хозяйства близка каждому из нас, ежечасно мы сталкиваемся с бытовыми вопросами. В городе многое сделано для бесперебойной работы системы жизнеобеспечения. Главный результат — безубыточный уровень хозяйствования всех ресурсоснабжающих организаций Ханты-Мансийска. Сегодня каждое предприятие нацелено на снижение себестоимости услуг, оптимизацию финансово-экономической деятельности. Это позволяет сохранять сравнительно низкие темпы роста коммунальных платежей».

По мнению Главы югорской столицы еще одна важнейшая задача, стоящая перед муниципалитетом связана с организацией процесса расчетов с населением. «До этого времени за потребление газа, воды и электроэнергии приходилось рассчитываться в разных точках города, так же как и получать консультации специалистов. Мы поставили перед собой цель — открыть в столице Югры сервисный центр, в котором можно решить все вопросы сферы ЖКХ по принципу „единого окна“.

Заместитель Губернатора Югры Дмитрий Шаповал, поздравляя горожан с открытием обновленного сервисного пункта, подчеркнул, что „Информационно-расчетный центр Ханты-Мансийска по сути — центр компетенций в вопросах ЖКХ и развития города“.

»Проблемы жилищно-коммунального комплекса актуальны для жителей всех городов и районов автономного округа. Отрадно, что Администрация окружной столицы при воплощении в жизнь идеи создания сервисного центра, подошла чуть шире к реализации его концепции. И теперь в ИРЦ можно не только произвести коммунальные платежи, но получить сопутствующие услуги, связанные со сферой ЖКХ. Здесь работают представители отраслевых организаций Ханты-Мансийска, а в ближайшее время начнут проводить приемы по личным вопросам руководители городских предприятий и представители Администрации муниципалитета», — отметил он.

Кроме того, теперь в ИРЦ хантымансийцы могут заключить договоры на предоставление различных коммунальных услуг, получить выписку по счету или необходимую справку, осуществить жилищно-коммунальные платежи, сверку показаний приборов учета и обратиться за профессиональной помощью к специалистам, в том числе организации управляющих общедомовым имуществом.

Максим Ряшин обозначил, что значительная часть нареканий в области коммунального хозяйства связана с работой управляющих компаний. «Сегодня Администрацией города осуществляется ряд мероприятий по повышению качества услуг, оказываемых этими организациями. Отмечаются положительные изменения, снижается число жалоб, поступающих от горожан, но пока взаимодействие управляющих компаний и собственников многоквартирных домов не является системным. Поэтому в кратчайшие сроки необходимо общими усилиями выстроить конструктивный диалог, направленный на повышение эффективности совместной работы и качества оказываемых услуг населению. Именно поэтому в ИРЦ организованы рабочие места для представителей всех управляющих организаций города независимо от их формы собственности», — подчеркнул Глава Ханты-Мансийска.

До 1 августа центр будет принимать клиентов в тестовом режиме. Сейчас он оказывает услуги лишь на 80 процентов от запланированного объема. В настоящее время ведутся переговоры с окружным Фондом капитального ремонта, компаниями «Газпром межрегионгаз Север» и «Ростелеком» о том, чтобы их представители вели прием горожан на площадке ИРЦ.

После официального открытия участники церемонии ознакомились с активными сервисами, которые на сегодняшний день представлены в сервисном пункте. Максим Ряшин интересовался мнением земляков о качестве обслуживания в центре. Жители города отмечают удобное расположение ИРЦ, комфортность пребывания в зале для клиентов и скорость предоставления услуг.

По словам генерального директора акционерного общества «Информационно-расчетный центр» Владислава Нусинова, сейчас сервисный пункт одновременно готов принять порядка 280 человек. В ИРЦ работают 2 кассы и 26 окон, где можно получить консультацию по любым вопросам ЖКХ. Такое количество активных окон позволяет сократить ожидание заявителя в очереди и время обслуживания. Сейчас оно в среднем составляет от 5 до 15 минут.

Для удобства клиентов в центре организована детская зона, в скором времени предприятие «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский» откроет здесь фито-кафе.

Для того, чтобы сервисный центр максимально качественно оказывал услуги, свои предложения, замечания горожане могут передавать руководству ИРЦ. Для этого заведена «Книга предложений», также подать обратную связь можно в группе социальной сети Вконтакте vk.com/irchm86 или на сайт irc-hm.ru/

Напомним, Информационно-расчётного центр переместился в здание ранка «Лукошко» (ул. Чехова, 72) и работает без выходных. В будние дни — с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00, в субботу и воскресенье — с 9.00 до 13.00.