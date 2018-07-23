В парке «Кузьминки» прошла выставка собак из приютов

Это тот случай, когда в парк с собаками не просто можно — нужно. На главной аллее сосчитать точное количество хвостов и лап невозможно — так их много. Подходят четвероногие к подобным «смотринам» со всей ответственностью. Легко дают себя гладить, выполняют простые команды и, кажется, улыбаются каждому проходящему мимо — вдруг именно этот человек и есть такой долгожданный хозяин, передает "ТВ Центр"

Многие приходят на выставки просто посмотреть, а уходят уже с собакой. Юлия увидела Йошу год назад в приюте, это была любовь с первого взгляда. «Я в эту собаку влюбилась еще в приюте. Я уже искала ей хозяев, потому что домашние были против — ни в какую просто. Конечно, когда я смогла взять ее домой, для меня это все равно, что своего ребенка забрать, наконец, себе! Как об этом можно пожалеть?» — говорит Юлия Меса Интриаго.

Тем более, что Юлия всегда хотела попробовать себя в дрессуре, а Йоша оказалась такой умной, что все команды схватывала буквально на лету. Да и по характеру весьма скромная — если и сядет на шею, то только по команде.

Повторить судьбу Йоши и найти себе дом тут хочет каждый — вот и приходится выделяться. К примеру, Ральф, которого все зовут Медвежонком, знает стандартный набор команд и даже угадывает, в какой руке спрятали лакомство. А занимается всего полгода. Наставник пса Екатерина настолько полюбила Ральфа, что даже подумывает забрать его себе. Смущают только живущие дома кошки.

И волонтеров можно понять. У многих воспитанников приюта за спиной печальная история. Кого-то буквально отбили у догхантеров. Кто-то просто надоел бывшим хозяевам. Марусю, например, два месяца назад достали из-под колес автомобиля.

"Ее выкинул, скорее всего, предыдущий хозяин. И она была грязная, в колтунах. Мы ее подобрали, отмыли, почистили, привили, стерилизовали, и теперь собака полностью готова к устройству. Она очень ласковая, нежная. Немного пугливая на людях, но дома это самая преданная и самая милая собака", — рассказала волонтер Александра Троицкая.

Такие выставки приютских собак проводят регулярно — все для того, чтобы доказать, что совсем не обязательно брать себе породистого пса. Преданно любить могут и дворняжки — достаточно просто подарить им дом.

Александра Сергомасова, «ТВ Центр».