Целая лаборатория в квартире:в Уфе задержали домашнего наркодилера

Растительные и синтетические наркотики были в квартире повсюду

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Башкортостан задержан 31-летний житель Уфы , который устроил нарколабораторию в съемной квартире.

В городе Уфе полицейскими была проведена операция по задержанию поставщика наркотиков синтетического и растительного характера. Задержанный занимался изготовлением дурмана в домашних условиях. Свой незаконный товар перед продажей он дегустировал сам.

Как установили полицейские, нарколабораторией 31-летнему уфимцу служила съемная квартира, о которой никто не знал. Здесь он изготавливал синтетические наркотические средства. Ванная комната была переделана под парник, где выращивалась марихуана. В помещениях выдерживался температурный режим, стены были обшиты специальным материалом, а над растениями установлены тепловые лампы и вытяжки. Сотрудники полиции изъяли дюжину цветочных горшков с растениями рода каннабис.

В ходе осмотра помещения полицейскими изъяты многочисленные колбы с остатками производных наркотика, весы, аппарат для изготовления амфетамина, жидкость в которой разбавлялось психотропные вещество, удобрения, а так же наркотические средства весом более 160 граммов приготовленные для сбыта.