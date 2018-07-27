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Целая лаборатория в квартире:в Уфе задержали домашнего наркодилера
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Целая лаборатория в квартире:в Уфе задержали домашнего наркодилера 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Растительные и синтетические наркотики были в квартире повсюду
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Башкортостан задержан 31-летний житель Уфы, который устроил нарколабораторию в съемной квартире.
В городе Уфе полицейскими была проведена операция по задержанию поставщика наркотиков синтетического и растительного характера. Задержанный занимался изготовлением дурмана в домашних условиях. Свой незаконный товар перед продажей он дегустировал сам.
Как установили полицейские, нарколабораторией 31-летнему уфимцу служила съемная квартира, о которой никто не знал. Здесь он изготавливал синтетические наркотические средства. Ванная комната была переделана под парник, где выращивалась марихуана. В помещениях выдерживался температурный режим, стены были обшиты специальным материалом, а над растениями установлены тепловые лампы и вытяжки. Сотрудники полиции изъяли дюжину цветочных горшков с растениями рода каннабис.
В ходе осмотра помещения полицейскими изъяты многочисленные колбы с остатками производных наркотика, весы, аппарат для изготовления амфетамина, жидкость в которой разбавлялось психотропные вещество, удобрения, а так же наркотические средства весом более 160 граммов приготовленные для сбыта.
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